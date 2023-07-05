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全球人壽打造高齡網站 預防金融詐騙剝削動動腦

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

全球人壽繼3月推出保險新手族專屬網站後，近日再推出高齡專屬網站「樂活保險村」。除了透過預防金融詐騙與剝削之宣導、互動式保險知識宣導，強化高齡族群對保險的正確觀念外，亦特別取得中央研究院授權開發5款健腦遊戲，可鍛鍊高齡長者的注意力、記憶、數學、認知、語言等五大能力。此外，也可觀看健身影片，強化身體肌力對自己的保護。

全球人壽表示，為響應金管會普惠金融的政策，重視高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕朋友的需求，陸續針對不同族群建置相關專屬網站，高齡專屬網站日前正式上線。網站以體貼高齡長者的使用需求，提供可文字縮放的瀏覽模式；為滿足高齡長者的保險規劃及閱讀需求，內容更以簡單易懂的描述方式，針對高齡族群的3大需求分別介紹適合的險種，包括退休規劃、醫療長照及資產傳承等需求，協助長者對保險有正確的認知，並且在投保時能做出正確的選擇。同時，為強化高齡長者的保險正確觀念以防止詐騙與剝削，網站還提供保險觀念基礎測驗及防金融詐騙與剝削的宣導漫畫，讓高齡族群能透過互動的觀念測驗，檢視自身是否具備正確的保險觀念，並透過圖象輔以文字的友善導讀漫畫來呈現常見詐騙與剝削情境，協助長者們更容易理解保險與定存的不同、保險解約或買錯保險的影響等，加深長者們的印象並喚起對金融詐騙與剝削議題的重視。

全球人壽表示，此次特別取得中研院技術授權，以中研院所開發的5款健腦遊戲，讓長者們可以透過線上玩遊戲方式，隨時隨地鍛鍊腦活力。其中包括，訓練認知的「紅豆餅」，透過改變烤盤的大小及紅豆餅的數量，來訓練心像移動與工作記憶的處理能力；訓練記憶力的「彩色方塊」，則是透過色塊及顏色數量變化，來訓練工作記憶的彈性與容量；訓練反應的「絕對量感」，透過不同顏色在視覺空間中的占比感受進行直覺反應鍛鍊；訓練專注力的「極速配對」，則從眾多數字中找出重複數字，鍛鍊專注能力與反應敏捷度；語言訓練的「戳泡泡」，透過量詞與詞彙搭配，訓練詞彙語意的活絡運用能力。

另外，長者們也可透過健身影片單元，學習正確運動與飲食觀念，並能跟著專家一起健身以強化身體肌力。不管是動動腦，還是做做運動，對高齡族群與社會來說，都是正面效益，不僅hold住身體肌力也能訓練強化大腦認知與記憶，達到社會永續的目標。

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