新青安房貸3年省息11萬 利率跌破地板價比公教貸款划算
政府將推動新的政策房貸「新青年安心成家房貸」專案，由政府加碼補貼一碼，加上現行行庫補貼半碼，共補貼0.375%，一段式利率將降為1.775%，成為市場上少見利率跌破地板價2.06%的房貸政策，不僅是利率市場最優惠，貸款年限最多可達40年，寬限期也增加到5年，貸款條件比公教貸款還划算。
信義房屋專案經理曾敬德表示，新的青安方案優惠為期3年，若貸款1000萬元，大概可以省下11多萬元的利息成本，不過買方應不至於因3年利息少10餘萬元，而被刺激進場購屋，對於房市供需影響有限，但對現在想買房的首購族來說，是一大優惠政策。
曾敬德指出，市場上很少看到比公教貸款更優惠的方案，目前公教房貸優惠利率2.06%，額度最高可達鑑價85%，期限最長可達35年且寬限期最長5年，同時免開辦費優惠等。
若對比「新青年安心成家房貸」，補貼後房貸利率僅1.775%，遠低於現在的利率地板價格，同時貸款期限長、且寬限期也拉長到最多5年，整體條件比起公教貸款優惠許多，不過想要申請的民眾須留意，利率補貼通常都有期限，不太可能貸款的30年期間都補貼。
根據市場訊息顯示，新青年安心成家房貸專案內容包括政府加碼1碼（0.25個百分點）補貼、一段式利率從2.025％降到1.775％，貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，貸款額度上限也從800萬元提高到1000萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言