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群益期貨 建立以公平待客為核心之企業文化

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

群益期貨（6024）致力於永續發展，同時重視人權與平等，並積極推動公平待客原則，於是在6月17日舉辦全日之「永續發展及公平待客培訓課程」，邀請公司董事、公平待客委員會之高階主管、工作小組成員及接觸客戶之第一線同仁，透過專業講授及體驗活動等多元課程，實際感受「公平待客」與「永續發展」之內涵。

金管會於金融服務業公平待客原則中新增2項原則，即「友善服務原則」與「落實誠信經營原則」，故本次培訓上午場邀請到金融消費評議中心林志潔董事長蒞臨分享「友善金融」的主題，其從企業誠信、公平待客、金融消費者之培力三個面向，講述落實公平待客原則必須靠金融機構領導人、員工及金融消費者三方共同努力。

另考量為使企業永續發展，提升同仁身心健康也是重要的一環，特邀請國立臺灣大學中文系的蔡璧名教授講述「扎根，身體如新、心靈永續」主題，透過道家、醫家的經典知識與應用，協助我們在身、心方面都能走上更正向、安定的道路。

群益期貨為使董事、主管、同仁更深入瞭解公平待客原則並應用於實務面，於是培訓下午場安排「黑暗對話工作坊」活動，該工作坊由黑暗對話社會企業於2011年取得德國DSE正式授權並在台灣創辦課程及活動，「黑暗對話」希望藉企業型態來拓展社會服務的功能，提供公平及無障礙的就業環境，並以同理心為社會祥和奠定基石，成為社會企業的先行者。透過全新體驗及分享方式之課程安排，群益期貨同仁更理解如何設身處地為客戶設想，並啟發逆向思維做出更切合多元顧客真實需求的規劃。

期貨 消費 群益

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