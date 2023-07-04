李長庚：國際貿易限制將成為影響股市新變數

台灣下半年景氣及股市表現，中美貿易戰等國際貿易限制將成為新影響變數。國泰金總經理李長庚今天指出，比起先前影響股市的變數，包括景氣變動、貨幣政策、利率變動、通膨問題這些，由於都已進入平穩階段，現在反而國際地緣政治所帶動的貿易上互相限制將成為新變數，投資人必須注意。

國泰金上午舉辦永續金融論壇，國泰金總經理李長庚會後受訪對媒體提問指出，台灣上半年科技業相對比較辛苦，但現在庫存已清到快告一段落，國外需求面目前雖然尚未看到明確的回升，但應該會有好轉。

李長庚認為，股市受很多因素影響，景氣當然是重要關鍵，涉及企業營運及獲利，但另一方面，股市投資也要考慮各方因素綜合判斷，其中，包括景氣變動、貨幣政策、利率變動通膨等，已進入平穩階段，比起這些因素，李長庚暗指中美貿易戰的影響表示，反而國際地緣政治所帶動的貿易上互相限制，對於景氣循環及產業發展都不見得是正面的發展，包括對各別公司影響，這些仍要請投資人注意。

對於IFRS永續準則接軌對金融業造成的影響，李長庚回應，很多國家有承諾淨零碳排，但包括會計準則、法令規定，會讓企業從承諾化為行動，氣候變遷因應法已通過，碳交易很快會上線，國際會計準則揭露上，大家已有一定的基礎，接下來碳費碳稅的問題等，這些台灣都已到要採取行動的階段，否則成本都會受到影響。

而永續準則出爐之後，是否左右金融業對投融資對象選擇？李長庚也表示，金融業會以本身資金的力量，帶動企業一起投入淨零碳排的永續行動，會一起互利共好，讓企業被國際供應鏈大廠認可，如此也有助於企業出口，相信金融業會朝此方向投入、促進良性循環。