2款新刮刮樂總獎金逾14.8億元 「獎金倍倍樂」最高翻10倍

台灣彩券公司今（4）日推出2款刮刮樂新品「鑽很大」及「獎金倍倍樂」，要讓民眾歡暢刮獎樂翻倍！「鑽很大」每張售價新臺幣500元，絢爛奪目的鑽石佈滿票面，與象徵「賺」得大獎的遊戲名稱相呼應，財富感十足，頭獎500萬元；「獎金倍倍樂」每張售價200元，提供有機會刮出1倍、2倍、5倍及最高10倍的獎金倍數區，讓民眾在刮獎過程中的趣味與刺激倍增，頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過18萬個。2款新品總獎項超過229萬個，總獎金逾14.8億元。

「鑽很大」每張售價500元，為廣受民眾喜愛的益智延長型遊戲，票面上佈滿各式絢爛奪目的鑽石，奢華吸睛；遊戲名稱巧妙運用「鑽」與「賺」的諧音，象徵有機會賺得大獎，財富感十足。「鑽很大」共有15局遊戲，每局遊戲各有對應該局的獎金，「您的號碼」區內共有22個號碼，第1局至15局遊戲中，只要任一局的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局遊戲之獎金，慢慢刮、慢慢對獎的過程充滿驚喜與刺激，頭獎500萬元共有3個，總中獎率40.14%，總獎金逾10億元。

每張售價200元的「獎金倍倍樂」，是一款倍數主題的刮刮樂，共規劃了1倍、2倍、5倍及10倍共4個獎金倍數區，只要「您的號碼」對中任一個「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數之金額，獎金最高翻10倍；票面以繽紛絢麗的彩色鑽石及醒目亮眼的色塊凸顯獎金倍數區，民眾刮獎時可隨性選擇自任一個「幸運號碼」或任一獎金倍數區開始，體驗獎金翻倍的樂趣與刺激感，頭獎200萬元共有3個，1,000元（含）以上的獎項超過18萬個，總中獎率31%。

歡樂時刻就要刮刮樂！民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，讓好事持續發生。想了解更多刮刮樂相關發行資訊，可至台灣彩券公司網站（www.taiwanlottery.com.tw）點選「熱賣中刮刮樂」及新聞專區內之「公告事項」查詢。