星展攜手均一平台 50支金融生活理財影片上線

為提升台灣金融理財教育，星展銀行（台灣）攜手免費線上教育平台均一平台教育基金會，建置「理財素養」專區，首波推出超過50支國高中金融理財影片，從生活情境出發，搭配生動的動畫及課堂解說，讓認識記帳工具和投資不再艱澀生硬。

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文表示，強化青少年的金融素養，是打造青年未來理想生活、提升人才競爭力的關鍵，星展銀行（台灣）因此啟動三年計畫，攜手均一平台教育基金會推廣金融理財教育，製作適合的素材，並號召同仁貢獻金融專業，參與素材審核及補充教材設計，預計每年可嘉惠超過10萬名學子，助力金融素養教育向下紮根。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出，均一擁有超過4萬部教學影片和超過430萬註冊使用者，疫情期間的影響力更遍及台灣逾9成偏鄉學校、陪伴超過3萬名偏鄉學生自主學習。隨著疫後學校、家長及學生對遠距自主學習模式更加適應與熟悉，未來均一將與星展一同推動數位金融教育，將高中趨勢理財數學拆解的更細緻，學生更好吸收，影片中生活化的舉例也幫助學生更容易將理財知識落實在日常中，期待弭平教育資源落差，提升台灣未來人才競爭力。

「理財素養」專區系列影片規劃眾多豐富實用的金融主題單元，並透過趣味的動畫輔以學校老師預錄的授課影片，讓學生輕鬆吸收優質理財知識。星展銀行（台灣）同仁亦貢獻自身金融知識設計理財習題，幫助學生評估數位學習成效，專區素材未來也將進一步與課綱數學科做結合，幫助更多數學教師將理財知識融入課堂，持續紮根台灣金融理財素養教育。

為鼓勵更多學生學習金融知識，即日起至8月31日止，參加均一平台教育基金會「2023夏日大作戰」線上遊戲任務，完成觀看「理財素養」專區指定影片，即可獲得活動限定徽章，更有機會抽中限量小禮。