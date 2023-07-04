快訊

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

星展攜手均一平台 50支金融生活理財影片上線

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行（台灣）攜手均一平台教育基金會打造「理財素養」專區，推出超過50支金融生活理財影片，預估每年可嘉惠10萬名學子。圖／資料照片
星展銀行（台灣）攜手均一平台教育基金會打造「理財素養」專區，推出超過50支金融生活理財影片，預估每年可嘉惠10萬名學子。圖／資料照片

為提升台灣金融理財教育，星展銀行（台灣）攜手免費線上教育平台均一平台教育基金會，建置「理財素養」專區，首波推出超過50支國高中金融理財影片，從生活情境出發，搭配生動的動畫及課堂解說，讓認識記帳工具和投資不再艱澀生硬。

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文表示，強化青少年的金融素養，是打造青年未來理想生活、提升人才競爭力的關鍵，星展銀行（台灣）因此啟動三年計畫，攜手均一平台教育基金會推廣金融理財教育，製作適合的素材，並號召同仁貢獻金融專業，參與素材審核及補充教材設計，預計每年可嘉惠超過10萬名學子，助力金融素養教育向下紮根。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出，均一擁有超過4萬部教學影片和超過430萬註冊使用者，疫情期間的影響力更遍及台灣逾9成偏鄉學校、陪伴超過3萬名偏鄉學生自主學習。隨著疫後學校、家長及學生對遠距自主學習模式更加適應與熟悉，未來均一將與星展一同推動數位金融教育，將高中趨勢理財數學拆解的更細緻，學生更好吸收，影片中生活化的舉例也幫助學生更容易將理財知識落實在日常中，期待弭平教育資源落差，提升台灣未來人才競爭力。

「理財素養」專區系列影片規劃眾多豐富實用的金融主題單元，並透過趣味的動畫輔以學校老師預錄的授課影片，讓學生輕鬆吸收優質理財知識。星展銀行（台灣）同仁亦貢獻自身金融知識設計理財習題，幫助學生評估數位學習成效，專區素材未來也將進一步與課綱數學科做結合，幫助更多數學教師將理財知識融入課堂，持續紮根台灣金融理財素養教育。

為鼓勵更多學生學習金融知識，即日起至8月31日止，參加均一平台教育基金會「2023夏日大作戰」線上遊戲任務，完成觀看「理財素養」專區指定影片，即可獲得活動限定徽章，更有機會抽中限量小禮。

星展銀行 均一教育平台 數位學習

延伸閱讀

高雄離譜男師課堂問破處沒、1天打幾發 性騷擾求翻盤遭駁

元大人壽小樹陪伴列車志工前進偏鄉 響應兒少金融教育

玉山銀理專盜領客戶1.8億 法官認客戶沒定期刷簿也有5%過失

增值回饋金 理財利器

相關新聞

面對淨零碳排「不能只是承諾」 國泰金李長庚：企業不得不動起來

金管會規劃接軌國際永續準則理事會（ISSB）訂定的永續資訊揭露標準。國泰金總經理李長庚表示，會計準則、法令規範讓企業不得...

星展攜手均一平台 50支金融生活理財影片上線

為提升台灣金融理財教育，星展銀行（台灣）攜手免費線上教育平台均一平台教育基金會，建置「理財素養」專區，首波推出超過50支...

基富通客戶數已破24萬戶 40歲以下退休理財占比50%

政府推動定時定額投資的大本營「基富通」4日公布最新統計，基富通的客戶數已有24萬，其中20歲以下有7千多戶，另外，定時定...

保險理賠更具效率 壽險公會理事長陳慧遊：未來目標「出院即理賠」

民眾生病住院，申請保險理賠的過程時常繁瑣又冗長，為此，壽險公會推動「保險理賠醫起通」，壽險公會理事長陳慧遊今（4）日宣布...

金管會主委黃天牧：台灣循序漸進接軌國際永續揭露準則

金管會主委黃天牧今（4）日指出，為建立國際一致適用的永續揭露規範，國際永續準則理事會（ISSB）近日公布國際永續揭露準則...

兩年交易突破370億 他33歲成商仲最年輕總經理

CBRE世邦魏理仕今（4）日宣布現任世邦魏理仕資本市場部主管林敬超，接任台灣總經理，負責世邦魏理仕台灣的營運策略及發展計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦