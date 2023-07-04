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將來銀行再端支付、新戶禮雙重優惠 最高享10％回饋

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

純網銀將來銀行隨暑期展開，祭出「吃喝玩樂最高回饋10%」及「新戶最高享700N點回饋」雙重超殺好禮搶攻暑期商機，鎖定新鮮人求職治裝，回饋率更飆上20％。

9月底前將來銀行一般消費享1%Ｎ點回饋無上限，將將卡周六再加碼，除1%Ｎ點回饋外，周六另加碼4％N點回饋，針對暑期常見的旅遊、朋友聚會等吃喝玩樂支出，將來銀行也指定通路加碼5％N點回饋。如麥當勞、肯德基、漢堡王等速食店，或50嵐、清心福全、萬波、COMEBUY等手搖飲店，及可樂旅遊等均在回饋項目內，最高享10％回饋。

值得注意的是，常見被排除在回饋項目之外的「保費」、「便利商店」等通路，將將卡均給1％回饋。

此外將來銀行與UNIQLO合作，推出18-24歲專屬新戶活動，凡在UNIQLO單筆消費滿2000元則回饋200N點，加上前述優惠後回饋率最高可達極罕見的20％。

9月底開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，可先輕鬆入袋300N點回饋，若再申辦指定代扣繳水費、電費、中華電信（2412）費用，或他行信用卡帳單，每成功扣繳一筆回饋100Ｎ點，最高可回饋300Ｎ點，填寫朋友邀請碼可獲100Ｎ點，每名新戶禮最高700Ｎ點。

至於也被許多「將將粉」關心的活儲利率，將來銀行不分新舊戶，把「加碼回饋」的額度上限由20萬元提高到30萬元；30萬元內無條件享1.3％高回饋，超過30萬元部分則享1％。

將來銀行 消費

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