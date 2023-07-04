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超勵志！他從小在夜市長大 今成為外商五大行最年輕總經理

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
世邦魏理仕中國華東區董事總經理朱幸兒（右）今日交接台灣總經理，並由林敬超（左）接任。記者朱曼寧／攝影
世邦魏理仕中國華東區董事總經理朱幸兒（右）今日交接台灣總經理，並由林敬超（左）接任。記者朱曼寧／攝影

世邦魏理仕今（4）日宣布，資本市場部主管林敬超，將接任台灣總經理一職，現任中國華東區域與台灣董事總經理朱幸兒，則仍將督導世邦魏理仕台灣業務。CBRE為台灣外商商仲五大行之一，林敬超年僅33歲，也成為五大行中最年輕的總經理。

林敬超表示，自小在寧夏夜市長大，為減輕家裡負擔一直努力唸書，後錄取政大地政系，大學時看到新聞上，商仲動輒買賣百億元的不動產覺得相當厲害，又發現朱幸兒竟可以操盤百億大案，於是下定決心一定要進入五大行，除了本科專業外，畢業後在當兵時期，也積極補充外語能力，就是為了能進入五大行工作。

林敬超分享經歷，在2019年時加入世邦魏理仕資本市場部，經手如廣豐新天地、國際南科等大型交易案後擔任資本市場部主管，近2年來，帶領資本市場台灣團隊，累計交易金額已突破370億元，今年則是帶領團隊，操盤歷年最高金額不動產信託基金清算案新光一號REITs，以100%達成率完美標脫所有經手案件，其中包括市場最受矚目的百億大案的天母傑仕堡。

今年33歲的他，也是外商五大行中，最年輕的總經理。他表示，加入世邦魏理仕團隊近五年，面臨到疫情、通膨、升息，烏俄戰爭等市場挑戰，去年就創立了新的工業及物流服務 (ILS) 團隊，深耕包含物流、倉儲、及數據中心等工業不動產，為在地中小企業到大型上市櫃企業服務。

談到商用不動產交易文化，林敬超表示，台灣與國外的不動產環境、思維模式及交易習慣差異很大，如何讓買賣雙方最後開心完成交易，是一門藝術，而商用不動產仲介的專業就在於，減少雙方預期落差以促成交易媒合。

朱幸兒表示，在企業界，接班布局絕對是個迫切的議題，現下市場上領軍作戰的雖都是沙場老手，卻也是數十年如一日，已缺乏活力與創新思維，因此企業要與時俱進，跟上時代多變的腳步，需要透過擁有新的領導動力與積極創新的作為的領導人才來接班。

朱幸兒表示，林敬超畢業於國立政治大學地政學系，並獲得國立政治大學國際經營管理碩士（IMBA），畢業之後先後進入仲量聯行、港商私募基金、第一太平戴維斯等公司進行大型商用地產買賣租賃和資產管理的歷練，因此奠定他在商業地產領域的全方位專業資歷。

資本市場 戴維斯

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