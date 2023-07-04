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外資近期匯出多？ 金管會主委黃天牧回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。記者邱德祥／攝影
金管會主委黃天牧。記者邱德祥／攝影

金管會主委黃天牧今（4）日擔任「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」致詞嘉賓，會後媒體詢問台股走勢問題，黃天牧回應，「AI等相關產業動能，帶動5月台股上漲1,000點」，同時，展望台股後市，他說道，「我一向都表達對我們產業結構的基本面有信心。」

對於這兩週外資匯出較多，黃天牧表示，對於外資的進出應「平常心」看待，畢竟去年外資那樣的匯出，我們都已經經歷過了，且今年外資還是匯入且買超股市的。

對於近期國際市場哪些風險，黃天牧不忘提醒，市場上還是有很多風險要特別注意，投資人要「注意風險、審慎選股」。

新壽6月29日召開董事會，拍定新壽副董事長由新光金董事洪士琪出任，新壽董事長則由前凱基銀董事長魏寶生接任後，金管會旋即昨天約見新就任的洪士琪與魏寶生，再度囑咐「增資」是首要任務，年底增資金額上看130億元。

對此，黃天牧表示，昨天是由保險局長施瓊華約談業者、他並沒有參與會議，應該只是廣泛交換意見，RBC是保險業重要指標，相信新壽會努力達標。

黃天牧 新壽 外資

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