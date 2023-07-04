中研院推淨零科研計畫 富邦集團、台哥大首捐千萬元

中研院與富邦集團、台灣大哥大簽署「淨零科技研發獎勵合作協議」，兩大企業率先投入，聯手捐贈新台幣1,000萬元的獎勵金，將用於鼓勵研究人員投入新科技的研發、加速目標實踐。

中研院院長廖俊智表示，中研院自2023年正式啟動「淨零科技研發計畫」，首先針對去碳燃氫、地熱、海洋能等高減碳效益的淨零科技，訂出明確目標，高強度追蹤研發進程。「淨零科技研發計畫」結合三大目標，在「成就全球頂尖研究」、「善盡社會關鍵責任」的同時，也將「延攬培育卓越人才」。因此，為了吸引優秀人才投入，中研院規劃成立「淨零科技研發講座」，針對達到目標、取得具體成果的研發團隊，頒發講座獎勵金，並給予獲獎的計畫總主持人「研發講座」榮銜。

富邦集團董事長蔡明忠談到，集團向來關注台灣永續發展議題，從早期環境正義到當前的淨零碳排都積極參與；邁向淨零是我們每一個人需要共同實踐的終極目標，需要企業與學界緊密合作。富邦對於中研院推動的去碳燃氫等淨零科技研發主題期望很大，透過本次的捐贈，希望發揮集團的企業影響力，加速推動淨零關鍵前瞻科技的推動，未來將繼續透過集團力量共創台灣淨零大未來。

中研院永續科學中心執行秘書陳于高強調，前瞻淨零科技需要即時投入研發，方可加速落地實踐，從提出解決方案、啟動研發、到大規模布建的科技進程耗時很長，研究團隊的專注投入是成功的關鍵。本次科研與企業社會各界的跨界合作，提供適度獎勵，激勵我國淨零研發團隊士氣，希望能吸引更多優秀人才投入，一起貢獻於淨零科技研發，使臺灣可儘速達成2050年淨零碳排的目標。

中央研究院2022年發布《臺灣淨零科技政策建議書》後，於2023年推出「淨零科技研發計畫」，傾力推動去碳燃氫、地熱、海洋能、生質碳匯、高效太陽光電系統五項需儘速推動的創新科技。為鼓勵人才投入，亦設立專屬研發講座，將以實質之獎勵金，鼓勵獲得研發成果的團隊。目前，也已有其他企業持續洽談贊助獎勵，歡迎關心淨零科技研發的企業及社會各界共襄盛舉。