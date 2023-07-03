約新壽兩大高層喝咖啡 金管會盯「首要任務」增資金額曝光

新壽6月29日召開董事會，拍定新壽副董事長由新光金（2888）董事洪士琪出任，新壽董事長則由前凱基銀董事長魏寶生接任後，金管會旋即在今（3）天，約見新就任的洪士琪與魏寶生，再度囑咐「增資」是首要任務，年底增資金額上看130億元，新壽則提出三項改善計畫，希望一步步調整體質，改善營運。

即便金管會日前宣布，今年上半年壽險業資本適足率的計算標準，原定的利率風險「加壓」再往後延一年，但依舊無法讓新光人壽6月底的RBC達到200%的法定標準，6月底勢必跌破200%。

據透露，新光人壽原定改善財務規劃、向金管會承諾每年需增資的60億元，早已提升到70億元，若要再讓RBC今年底達標，估增資金額上看130億元。

金管會今再度囑咐魏寶生，今年底前需完成增資讓RBC達200%，也向魏寶生「提點」，依照保險法規定，當RBC每掉落一個資本等級，金管會就會祭出不同處置措施。

據了解，會中魏寶生都表達已知悉新壽財業務狀況、及RBC的問題，也理解增資的急迫性與必要性。

據了解，昨日新壽針對金管會的要求，已承諾將會努力完成目標，未來主要分為短期及長期規畫，在短期部分，最要緊的就是要完成年底前的增資目標，將會轉達新光金董事會，希望能在期限內完成，至於募資方式、資金何時到位，都有待董事會進一步討論。

在長期規畫部分，新壽也透過口頭向金管會報告，提出改善計畫，主要是表達在接軌IFRS 17及ICS之際，將透過三方向進行轉型，一是投資改善，二是商品規畫調整，三是銷售通路的優化，更希望能藉著三大轉型，來一步步改善體質。

至於金管會希望能穩定員工信心，新壽強調，這部分絕對沒問題，目前人事變動已底定，不會再有太大的變動，一定會穩定員工士氣，妥善照顧員工，這也是新團隊對員工的承諾。