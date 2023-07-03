AI帶動、台股拉抬！三大政府退休基金5月底合賺3,641.5億元

今年以來全球金融市場震盪回穩，截至今(2023)年5月底止，我三大主要政府退休基金，包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金等，合計累賺3,641.5億元，三大基金5月單月進帳438.7億元。

勞動基金2023年截至5月底之評價後收益數為2,929億元，收益率5.36%。其中，新制勞退基金規模為3兆7,271億元，收益數1,860.7億元，收益率5.11％；舊制勞退基金規模為9,896億元，收益數為551.6億元，收益率6.43%；勞保基金規模為8,437億元，收益數為495.2億元，收益率6.60%。

勞動基金運用局表示，6月國際金融市場及台股表現皆佳，預期勞動基金整體收益數6月收益數有望再繼續回補約600億元。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4,744億元，收益數272.1億元，收益率為6.21%。

退撫基金管理局表示，截至2023年5月止，退撫基金規模7,552億元，收益數為440.4億元，收益率為6.07%。國內投資金額為3,989.6億元，配置比例為 52.8%；國外投資金額為3,562.4億元，配置比例為47.2%。

展望未來，勞動基金運用局指出，歐美地區通貨膨脹仍處於高原期，且短期尚無明顯下降趨勢，為對抗高通貨膨脹，各國央行維持高利率政策，加上地緣政治風險、俄烏戰爭未停歇，均影響經濟景氣復甦動能及金融市場前景。

勞動基金運用局表示，5月儘管市場預期美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，但受到美國舉債上限持續談判，通膨仍處於高檔，導致全球金融市場相對疲弱。而台股受惠於人工智慧科技升級需求，相關供應鏈帶動下，迎來新的成長動能，台灣加權股價指數5月表現為6.42%，今年累計上漲17.27%，支撐了三大政府退休基金收益數持續增加主因。