銀行公會理事長異動 由台銀老董呂桔誠代理

銀行公會理事長雷仲達6月16日從合庫轉赴兆豐金（2886），因本職異動喪失會員代表資格，銀行公會已在6月29日的理監事會上，通過由台銀董事長呂桔誠，代理銀行公會理事長一職。

代理銀行公會理事長一職，通常會代理到下次改選日截止，一般會員大會是9月召開做改選。

據透露，因銀行公會去年9月才開會員大會改選，又加上明年逢總統大選，何時改選？又或是乾脆代理到明年選完？目前尚未有進一步消息。

今年因兆豐金前董事長張兆順辭任、由合庫金（5880）董事長雷仲達接任，但因雷仲達當初是以合庫金身分當選公會理事長，轉赴兆豐金後，職務異動自然喪失合庫金會員資格，導致銀行公會理事長出缺。

29日公會理監事會上，由公會五席常務理事互推由呂桔誠暫時代理理事長一職，而雷仲達則以兆豐金董事長身分轉聘為顧問。

目前銀行公會的五位常務理事，分別由台銀、華南金（2880）、第一金（2892）、土銀和國泰金（2882）的董事長或總經理做代表。