澳盛銀台灣新CEO出爐 David Leong接棒

澳盛銀（ANZ）在台CEO今（3）日出爐，由梁大衛（David Leong）接棒，未來將向香港CEO Peter Chan 匯報，目前任命已經得到台灣金管會批准，任命立即生效。

澳盛銀指出，David Leong服務已經15年，曾擔任新加坡、香港、大陸領導高層，在加入澳盛銀之前，David Leong曾服務於渣打銀，曾擔任其韓國交易銀行主管與大陸貿易供應鏈主管等高階經理人職位。

David Leong表示，澳盛銀長期提供自家客戶，連結金融機構與企業關係，協助其資金流通等金融業務，台灣客戶在澳盛銀中的地位相當重要。澳盛銀指出，未來將倚仗David Leong豐富國際銀行經驗，持續支撐台灣業務客戶成長。

澳盛銀自 1980 年起就在台灣開展業務，為包括台灣金融機構和大型企業在內的客戶群提供支持。

根據獨立的格林威治聯盟研究，過去六年，澳盛銀的機構客戶在亞洲關係質量方面排名第一，在香港和大陸的整體關係質量領導者中排名第一。