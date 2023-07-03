快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

澳盛銀台灣新CEO出爐 David Leong接棒

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
澳盛銀（ANZ）在台CEO今（3）日出爐，由梁大衛（David Leong）接棒。照片提供／澳盛銀
澳盛銀（ANZ）在台CEO今（3）日出爐，由梁大衛（David Leong）接棒。照片提供／澳盛銀

澳盛銀（ANZ）在台CEO今（3）日出爐，由梁大衛（David Leong）接棒，未來將向香港CEO Peter Chan 匯報，目前任命已經得到台灣金管會批准，任命立即生效。

澳盛銀指出，David Leong服務已經15年，曾擔任新加坡、香港、大陸領導高層，在加入澳盛銀之前，David Leong曾服務於渣打銀，曾擔任其韓國交易銀行主管與大陸貿易供應鏈主管等高階經理人職位。

David Leong表示，澳盛銀長期提供自家客戶，連結金融機構與企業關係，協助其資金流通等金融業務，台灣客戶在澳盛銀中的地位相當重要。澳盛銀指出，未來將倚仗David Leong豐富國際銀行經驗，持續支撐台灣業務客戶成長。

澳盛銀自 1980 年起就在台灣開展業務，為包括台灣金融機構和大型企業在內的客戶群提供支持。

根據獨立的格林威治聯盟研究，過去六年，澳盛銀的機構客戶在亞洲關係質量方面排名第一，在香港和大陸的整體關係質量領導者中排名第一。

延伸閱讀

就業難 大陸官媒稱「慢就業」不是貶義詞

港保安局長：23條立法將涵蓋間諜及網路罪行

反對李家超參加APEC 人權團體籲拜登表態

香港醫務衛生局長：今年冬季一定有新一波疫情

相關新聞

澳盛銀台灣新CEO出爐 David Leong接棒

澳盛銀（ANZ）在台CEO今（3）日出爐，由梁大衛（David Leong）接棒，未來將向香港CEO Peter Cha...

南山人壽啟動原鄉醫療關懷列車 尹崇堯向部落民眾宣導防詐

「健康」」是基本人權，然而，健康不平等的現象普遍存在於世界各國，台灣許多原鄉部落亦面臨健康不平等、醫療不平等的困境。南山...

證交所新CIS亮相 黃天牧期許：不只是象徵而是行動

金管會主委黃天牧今（３）日上午出席證交所新CIS發表會，他致詞時肯定林修銘上任一年來為證交所帶來的改變，期許證交所新CI...

凱基證券營運持續管理獲 ISO 22301驗證 接軌國際獲信賴

凱基證券獲得國際驗證機構英國標準協會(BSI)專業稽核團隊審核通過「ISO22301：2019營運持續管理 (Busin...

「攜手同行 邁向未來」 證交所發表全新企業識別

臺灣證券交易所今（3）日發表全新企業識別，證交所董事長林修銘強調「攜手同行 邁向未來」。

元大金發布永續報告書 接軌國際準則

元大金控（2885）重視環境、社會與公司治理（ESG）對營運的發展，自2011年以來，每年度定期發行永續報告書，公開揭露...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦