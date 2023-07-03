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元大金永續報告書接軌國際準則 具高度公信力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控永續報告書已連續9年通過英國標準協會(BSI)查證。(元大金控/提供)
元大金控永續報告書已連續9年通過英國標準協會(BSI)查證。(元大金控/提供)

元大金控積極發揮金融影響力，重視環境、社會與公司治理（ESG）對營運的發展，整合集團內外部資源，投入對社會及環境產生正面影響的金融商品及服務，落實永續理念，6月30日發布2022年永續報告書，與國際準則緊密接軌，超前主管機關訂定的目標，資訊透明且精確，具高度公信力。

致力推動永續轉型，依循集團永續發展策略藍圖，元大金控明確設定永續績效指標，以建立永續經營管理與服務模式；自2011年以來，每年度定期發行永續報告書，公開揭露目標和進展，表明永續承諾，呼應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」，2022年永續報告書除依循最新版指引GRI準則編纂，亦參考國際永續會計準則（SASB），針對「投資銀行與經紀商」與「商業銀行」指標揭露相關資訊，並持續取得會計師確信，提升揭露品質，已連續9年通過英國標準協會(BSI)查證。

在落實內部管理方面，元大金控訂定「永續報告書編製與驗證作業要點」，將永續報告書編製與驗證程序納入內控制度；接軌全球淨零趨勢，元大金控擬定集團淨零轉型計畫，依氣候相關財務揭露（TCFD）框架，於永續報告書中公開揭露氣候管理成效，掌握投融資對氣候變遷之影響，回應利害關係人期待，積極應對氣候變遷所帶來的風險與機會。

以成為國際永續標竿企業為目標，元大金控2021年起展開第二個永續發展策略藍圖5年計畫，秉持「圓您最大的夢」服務精神，在實踐永續的過程中，以「夢想(D.R.E.A.M)」為關鍵字，推動Devotion（社會參與的全面投入）、Reliability（客戶首選的信任品牌）、Exchange（環境變遷的綠色先鋒）、Achievement（員工嚮往的卓越職場）及Motivation（公司治理的領航動力）五大永續發展目標，並逐年檢視達成情況，滾動式修正執行步伐，追求公司的最大價值，肩負企業公民責任，與利害關係人共好。

元大金控 氣候變遷

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