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合庫董座林謙浩驟逝 牽動公股人事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
上任不到兩周的合庫金控董事長林謙浩昨天病逝。本報資料照片
上任不到兩周的合庫金控董事長林謙浩昨天病逝。本報資料照片

合庫金控新任董事長林謙浩上任不到兩周，傳出因為猛爆性肝炎發作，昨天凌晨病逝榮總，消息震驚公股金融圈。由於事出突然，合庫金及銀行董座職務，將先分由金控總經理陳美足、銀行總經理林衍茂代理。至於新任合庫金董座接替人選是否牽動公股行庫高層人事搬風，已引金融圈高度關注。

據了解，包括土銀董事長謝娟娟、彰銀董事長凌忠嫄，或是由暫時代理職務的陳美足、林衍茂兩人其中一人真除，都是可能的選項。

除此之外，年初的內閣改組後，一直被府院高層鎖定延攬回公股金融圈的第一金控董事長、現任中山國際金融管理學院院長董瑞斌，也被傳出是可能人選。綠營人士指出，在公股高層人事安排上，董瑞斌一直被府院高層視為「活棋」，但會尊重董瑞斌的意願。

至於是否可能有政界人士「空降」？綠營人士認為機會不大，因為距離大選時間接近，若因人事安排橫生枝節反而不利，若人選擺不平，也可能等到選後再決定，因為依規定代理期滿三個月後可再延三個月。

林謙浩今年六十四歲，是公股銀行最年輕的董事長。林的友人私下說，林求好心切，可說是「拚命三郎」。林謙浩在六月十六日完成交接，端午連假前就密集聽取合庫各部室的簡報，且立即對授信、財管、投資、存匯等重點部門提出變革指示。儘管他去年才裝心臟支架，但仍經常超時工作。

據轉述，林謙浩在端午節連假後就因病在榮總住院治療，期間財政部高層官員也前往探視；而他在台企銀董座期間交出亮眼績效，轉赴合庫金不久卻驟然病逝，也令金融圈內惋惜、錯愕。

林謙浩的老同事說，曾任第一銀行董事長的總統府前國策顧問黃天麟，當年有兩個秘書，一個是林謙浩，另一個是樂天銀行前董事長簡明仁，林、簡私交甚篤，但兩人都因工作過勞死於任內，令人不勝唏噓。

榮總 連假

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