棄債轉貸熱 台灣Q2聯貸近4200億

國內大型企業集團看好經濟將在下半年落底重啟產能布局，並考量在升息循環進入尾聲之際不願在利率最高時發債，因此「棄債轉貸」，從聯貸市場大舉募資。國際知名研調機路孚特（Refinitiv）統計，台灣聯貸市場第二季約六十家上市集團參與，來到近四千兩百億元的天量，創二○一五年以來、近八年的第二季同期次高。

企業「棄債轉貸」，國銀則樂於接手，尤其碰到指標性的企業集團。一家國銀高層說，和去年同期相比，因為不少股債評價利益回升，銀行的資本適足性危機大減，因此有更多錢承作放款，「對好企業的超額認購倍數尤其驚人」，這也反映國銀現在資金不再吃緊，「反而要多找去化管道」。

以台塑集團聯貸案為例，國銀高層透露，台塑四寶日前完成五百億元的大型聯貸案簽約，由合庫、台銀出任管理銀行，本案的超額認購率高達三倍，是近年來最高，最後以上限五百億元結案。聯強也在第二季簽下二○七億元聯貸，同樣創下超額認購熱潮。

此外，「面板雙虎」也很積極。據透露，繼台銀為友達在四月籌組二五○億元聯貸後，群創也計畫籌組聯貸，且目標金額高達三百億元，據了解，將由台北富邦銀出任管理銀行。銀行業者說，北富銀近來在聯貸市場進步顯著，據悉廣達集團正委託北富銀、合庫籌組八點八億美元（約台幣二七四億元）的聯貸案，預計最快七月簽約。

為何企業集團會積極「棄債轉貸」，除了上述原因，還包括債市投資人的期待。銀行主管說，企業主不願意在利率高點發債，但投資人不但願意在此時承接，「而且要發長天期的，這樣就有長達六、七年的高債息收益」。此時發債方、承債方產生極大歧見，因此大企業改以籌組聯貸案募資，加上聯貸利率百分之一點七，但發債利率目前行情高達百分之三以上，企業因此轉向銀行借錢。