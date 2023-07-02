合庫金董座林謙浩低調、少休假 台企銀任內扮神祕客微服訪視

合庫金（5880）董事長林謙浩今（2）日離世，享壽64歲，過去他在第一銀行、台企銀（2834）任內時，業界都知道他是拚命三郎，不僅低調、少休假，健康因素也很少對外透露。也因此，包括一銀的前同事，都不知道他的身體有狀況。

林謙浩在台企銀任內，更常常扮演祕密客，在下午三點半過後，突然巡視分行，讓大家措手不及，工作認真程度，由此可見。

據了解，林謙浩在台企銀寫下的成績，靠的就是不斷激勵分行、員工，除了低調微服出巡，他還會特別緊盯表現不好的分行，隔三差五就致電關切，希望從下到上，一起為台企銀打拚。

而在林謙浩轉戰合庫金時，合庫金也有耳聞林謙浩的雷厲風行，高層主管還主動指示下屬，因林謙浩過去在台企銀有微服訪視分行的習慣，尤其會在一大早分行開門時，或下午三點半營業結束後，臨時訪視分行，要求各單位的中級幹部，務必交待分行保全人員，要認識林董事長，如蒞臨分行時，ㄧ定要有禮貌引導董事長進入分行，立即通知協經理前來迎接。

除此之外，合庫金也為了林謙浩上任，做足功課，包括要求財報要加強目標管理，分行也要盡速調整腳步，拓展財管的新商品，達成率不佳的分行，也要留意林董事長將會親自訪視，或打電話關心。