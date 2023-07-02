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Q2台股擂台 陳立委奪冠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
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本報台股擂台上周五（30日）結算上季比賽成果，「股市奔雷手」陳立委以51.9%的單季報酬，搶下2023年第2季（比賽期間為3月31日到6月30日）季冠軍寶座，大幅打敗同期間大盤6.6%的漲幅。四名參賽者全都打敗大盤。新一季的比賽同日起跑。

國際多空因素交錯，美國聯準會（Fed）在6月停止升息，但市場預期下半年仍可能再升息，增添市場不確定因素。台股在第1季大漲12.2%之後，第2季高檔震盪，4月加權指數跌1.8%，5月急漲6.4%，重登萬六之上，6月挑戰萬七得而復失，單月漲幅縮小到2%。加權指數在3月31日收15,868點，6月30日收16,915點，與期初相比上揚6.6%。

第2季台股擂台由陳立委以51.9%的漲幅搶下冠軍寶座，打破莊佳螢四連霸的企圖。陳立委善於綜合考量產業基本面、總體經濟面、政策面等國內外政經因素，並且擇優布局，接近季底時更鎖定人工智慧（AI）的熱門題材股布局相關族群，擊敗原先的領先者「超越法人」蔡明見。

操作步調上，陳立委將資金集中在強勢族群上，通常每周只精選五檔標的，到下一周另尋新的投資機會，除非是很看好的強勢股才會續抱，但續抱股通常也只會多留倉一周。

台股 美國聯準會 布局

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