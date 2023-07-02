聯貸大洗牌 台銀、兆豐銀躍前二

國際調研機構路孚特（Refinitiv）進行今年上半年聯貸統計出爐，最受矚目的前五大排名結果大洗牌，其中在管理銀行排名上，除合庫維持第三名，台銀、兆豐銀由於第二季聯貸業績大躍進，一舉拿下上半年冠、亞軍，尤其台銀更以面板大廠友達與記憶體大廠華邦電合計約五百億聯貸規模奪冠。

一銀、華銀上半年排名則更動為第四、五名。

整體來看，上半年聯貸排名前十大，基本上仍為公股行庫天下，入榜前十大民營銀行只有三家，分別為第七、九、十名的中信、北富、永豐銀，公股背景的彰銀、土銀則分居第六、八名。

所謂的管理銀行統計，是指由銀行出任管理銀行的聯貸案統計件數，是聯貸圈最有代表性的統計方式；但若要檢視銀行所參與的聯貸案總量，Refinitiv則以銀行擔任一般主辦行進行聯貸統計，上半年前五大分別為華銀、一銀、合庫、兆豐、台銀，和管理銀行的排名結果大有不同，六至十名分別為彰銀、土銀、中信銀、台企銀、北富銀。

另外值得注意之處在於，瑞穗與東京三菱日聯銀行兩大日系外商銀行這次在上半年聯貸排名，均進榜前十五大，顯見台灣金融市場的放款商機已吸引外商銀行積極進駐，尤其在離岸風電、太陽能光電等商機，經常可見外商銀行身影。

另一家受惠再生能源聯貸商機的代表性銀行則為永豐銀，永豐銀在漁電共生、太陽能光電為首的再生能源商機加持之下，位列上半年聯貸排名第十大銀行。