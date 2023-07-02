日圓換匯潮 行庫主管：勿短進短出

日圓匯率連創新低，掀起民眾換匯狂潮，據大型行庫內部最新統計顯示，八大行庫光六月單月的日圓現鈔結匯金額，合計超過兩百億日圓，多家行庫今年上半年日圓現鈔結匯規模較去年同期大增超過四倍，其中尤以一銀增幅十倍掛帥。

上述六月單月日圓現鈔結匯金額兩百億規模，兆豐就包辦五十億；統計亦顯示，五、六月單月現鈔換匯量都較四月來得高，可見日圓現鈔換匯大潮，從第二季起已一波波推高。

大型行庫主管最新揭露兩大現象，除日圓換匯狂潮外，另一個有趣的現象就是民眾「回售」日圓規模也較去年同期大增，尤其以一銀最顯著。

一銀統計顯示，現鈔結匯上半年較去年大增十倍，但「回售」，也就是賣回日圓現鈔給銀行的量也較去年同期大增三倍；金融圈人士解讀，應和民眾預期未來日圓匯率將再走低有關，因此比照股票投資操作方式，若匯價高於買進價格，就直接賣出手中日圓現鈔，再等匯價更低時接手。

對民眾透過日圓換匯操作來賺價差，大型行庫主管也特別提醒，日圓對美元匯價接連跨過一百四十、一四五兩道防線，雖外界預期後續跌幅空間不多，但日本寬鬆貨幣政策到底能容忍日圓匯率下跌到什麼程度，變數非常大，因此若真有觀光、投資日股實質需求再買，倘若想賺短期匯差，除非日圓在一四五就回貶，否則日圓若續往一百五十方向前進，反而讓想賺匯差的被套牢導致短期出不了場。

各大行庫最新統計中，散戶換匯量最大的台銀，六月日圓現鈔賣匯量為四月的二點七三倍，外匯業務量最大的兆豐銀今年五月、六月分別較四月成長一倍、合庫五月底較四月底成長二點三倍、彰銀五月較四月成長一點二七倍、華銀六月較四月成長一點四倍。

另一值得注意的是，相較五月，六月日圓現鈔換匯量部分行庫已開始持平甚至衰退，銀行解讀有兩種可能，一是客戶的錢在先前已換完，另一種則是六月的日圓匯率連破一百四十、一四五兩大關卡，令客戶開始期待「一波還有一波低」，甚至觀望能否「等」到一百五十價位再撿便宜。

兆豐銀與台銀的日圓現鈔換匯已開始「持平」，彰銀歷經五月高峰後，六月反向減少百分之三十二，但仍比四月高，一銀六月則較五月小漲百分之二。唯一仍有顯著成長的為華銀，六月仍較五月成長近百分之十之多。

有別其他行庫，一銀今年以來日圓結匯最高點出現在四月，相較之下，六月較四月大減百分之六十二，一銀主管說明是因四月清明連假觀光需求高使然。