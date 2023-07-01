首次「創新板」主題式業績發表會7月11日起陸續登場

臺灣證券交易所將於2023年7月11日及7月18日舉辦首次「創新板」主題式業績發表會，邀請倚天酷碁-創(2432)、雲豹能源-創(6869)、錼創科技-KY創(6854)、走著瞧(6902)及泓德能源-創(6873)共五家公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展，展現創新板公司於電腦及週邊設備、綠能環保及半導體等各產業之競爭優勢，並提升公司資訊透明度，另邀請財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)就新創生態發展趨勢進行專題演講。

為積極協助創新事業提早進入資本市場上市籌資，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新聚落，證交所於2021年7月創設臺灣創新板，目前已迎來錼創科技-KY創等四家掛牌公司，今年亦已有三家公司申請於創新板掛牌上市，證交所這次以「創新板」為主題，邀請五家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。這次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名，投資人可透過證交所WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw)收看即時轉播。