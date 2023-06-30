會計師節晚會 蔡總統：會計師的專業是協助經濟發展的力量

「第66屆會計師慶祝聯歡晚會」在今（30）日晚上舉行，蔡總統、副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、金管會主委黃天牧、經濟部長王美花、財政部長莊翠雲等人至現場祝賀。

會計師公會全國聯合會黃奕睿理事表示，會計師公會一直以來扮演著與政府、各界溝通橋樑，與金管會共同努力資本市場的正常運行、與經濟部合作公司相關規範與發展、協助財政部徵納超過九成營所稅，這些都與台灣整體經濟發展緊密相連，透過會計師的參與，讓政策發揮更好的效果，並感謝蔡總統對於各項經濟相關議題建言的察納。另外，黃奕睿表示，在他擔任理事長任內最後一年，會持續攜手全體會計師會員以專業做出貢獻、建立良好執業環境，健全台灣經濟發展。

蔡總統致詞時表示，會計師的專業是協助台灣經濟發展的重要力量，在當今經濟環境變動加速之際，希望會計師進一步發揮專業，協助企業在財務營運及資金籌措等面向，擬定轉型策略，提升台灣企業的國際競爭力。

過去三年，疫情加上國際通膨、升息壓力，俄烏戰爭等因素，使經濟環境的變動加速，因此更需要準確的數據、透明的資訊迎接挑戰，這也讓會計工作顯得更為重要。接下來政府會透過疫後特別預算維持台灣經濟動能，協助產業以及中小企業升級轉型，邁向低碳化、智慧化，希望會計師在後疫情時代能更加發揮專業，協助企業在財務營運以及資金籌措等面向上，擬定轉型策略，提升台灣企業的國際競爭力。

另外，蔡總統也表示台美21世紀貿易倡議首批協定已完成簽署，昨天行政院院會也已通過，這一成果將能讓台灣建立更自由、開放的經濟體系，也有助於台灣企業進軍國際市場。

蔡總統指出，在台灣企業邁向國際化、吸引更多外資支持之際，盼望會計師持續確保企業財務會計的合理性以及可信度，並提供各項經濟決策參考。

蔡總統表示，會計師的專業服務是協助台灣經濟發展的重要力量，感謝眾人在工作崗位上的付出，一起努力讓台灣的企業能夠獲得更多的支持，讓台灣有更強大的經濟實力在世界上發光發熱。