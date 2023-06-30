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未來國票金併購對象 三個條件是重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

國票金今日召開法說會，併購再度成為法人聚焦的焦點。對此國票金指出，有三大重點，包括合適的市場條件，雙方財務體質改善，以及雙方的股價，都會尋求共識，同時標的將不限於安泰銀行，其他標的都是會努力的目標。

國票金旗下的樂天銀行，已訂定不自行建立財富管理部隊，而是直接透過與基富通的合作來投入具有「普惠金融」性質的財管業務。國票金分析說明，基富通有超過1000億資產規模，客戶數超過23萬，並定時定額投資，同時也是市場主流線上基金最大交易平台，樂天也是第一家與基富通合作的網銀，所以，不會再去申請財管信託的執照、另建財富管理部隊，而是選擇直接和基富通合作，爭取定時定額投資的客群，也符合在科技金融上普惠金融發展的策略。

法人關注升息對票券公司的影響，對此國票金回應，票券公司不擔心升息，因為升息之後有利於養券，補券之後的收益也會較高，但是所擔心的是升息時間太長及利率倒掛兩大變數的影響。

國票金 升息

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