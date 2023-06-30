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合庫人壽實踐永續金融有成 獲台灣永續投資獎肯定

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫人壽為合庫金控（5880）與法國巴黎保險控股公司之合資企業，擁有兩大母集團之豐富資源，透過遵循兩大集團之永續相關政策及準則，響應政府綠色金融行動方案1.0、2.0、3.0與2050淨零排放等政策，將ESG因子納入投資流程，積極投入永續相關金融商品，建構永續金融生態系。具體成效展現在近年來持續增加的永續主題投資上，包含綠色債券、永續發展債券、符合「5+2」創新產業、「ESG ETF」，以及「科學減碳目標」（SBTi）等標的。其中，2022年的綠色債券與永續發展債券投資規模較2021年更是跳躍式倍數成長。

除增加永續主題投資之外，另透過「ESG負面排除清單」減少不符合ESG標準的投資標的並持續進行公開、透明、系統化與數量化揭露ESG相關內容，降低市場與氣候等投資風險，善盡機構投資人盡職治理六大原則遵循內容等努力，符合永續經營之世界趨勢。

除了推動綠色金融，合庫人壽對於環境、社會與公司治理方面也不餘遺力，今年號召員工參與「為地球保險」淨灘活動、支持地方農產採購台東鳳梨釋迦與屏東鳳梨超過3,000公斤、與嘉義縣政府合作扶植小農，採購精品咖啡豆逾300磅，在支持永續農業的同時也贊助「喘息咖啡」鼓勵長照家庭善用政府及社會資源。

藍年紳進一步表示，合庫人壽支持家庭照顧者逾十年，今年更與家庭照顧者關懷總會合作推出保戶加值服務，只要一通電話0800-507272(台語:有你真好真好)就可以申請免費彈性喘息、實務指導員等服務，提供彈性的照顧人力替手及專業的照顧能力訓練。未來，合庫人壽將持續實踐ESG，致力確保健康及促進各年齡層的福祉，打造多元創新的服務生態圈，成為最有溫度的保險夥伴。

合庫金 ESG

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