「台灣永續投資獎」揭曉 富邦人壽、證券、投信榮獲四項大獎

富邦金控（2881）暨子公司積極實踐ESG四大策略之一「低碳」，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，推動淨零碳排，於今(30)日台灣永續能源研究基金會「2023第三屆台灣永續投資獎」頒獎典禮中，富邦人壽、富邦證券、富邦投信共獲頒4項大獎。其中，富邦證券今年首次參獎，即拿下機構影響力證券組最高殊榮「典範獎」、個案影響力「ESG創新銅級」；富邦人壽連三年於機構影響力獎項中受到肯定，今年榮獲「壽險組楷模獎」；富邦投信連三年榮獲「投信組楷模獎」，促進永續發展的理念與成果深獲認同。

富邦人壽2022年ESG投資佔比近5成

富邦人壽表示，「永續經營」是富邦人壽的願景與使命，我們積極透過綠色投資、綠色採購、綠能發展等實際行動驅使產業永續發展。身為國內主要機構投資人之一，至2022年底ESG主題性投資金額約新台幣2.26兆元，佔總投資資產49%。希望發揮金融影響力，帶動各方利害關係人一同深化金融保險價值鏈，成就台灣永續未來。

有鑑於永續投資對於社會及企業之影響力日益重大，富邦人壽依循聯合國責任投資原則(PRI)，建立ESG投資流程，並呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，著重於ESG主題性投資。同時，因應淨零趨勢及台灣2050淨零排放目標，於2022年度，富邦人壽參與富邦金控設定之科學基礎減碳目標(SBT)經SBTi審核通過，其中投融資部位減碳目標設定覆蓋率逾五成，是亞洲覆蓋率最高的金融機構。此外進行投資部位碳盤查，有效管理氣候風險及降低營運過程中可能對環境造成的影響。並持續與外界合作強化PRI實踐效能，藉由參與永續倡議組織(如PCAF、AIGCC及CA100+)之會議獲取國際研究框架，目標扮演責任投資領航者，帶動責任投資風氣。

富邦證券獲台灣永續投資獎二大獎肯定

富邦證券實踐責任投資，倡議永續金融，榮獲本屆台灣永續投資獎『機構影響力-典範獎』之殊榮。富邦證券將ESG納入投資評估標準，並訂定量化目標，引導客戶及被投資公司落實環境保護及社會永續之責任。富邦證券於2022年輔導「倍力資訊」掛牌，倍力資訊以「碳管家」提供企業減碳之完整方案，即為富邦證券發揮資金影響力之最佳佐證。

富邦證券以「翻轉美股投資新體驗」榮獲「個案影響力ESG創新-銅級」的肯定。富邦證券於2022年領先業界提供美股ESG評分及主動篩選美股定期定額ESG績優投資標的，讓投資人發揮「永續投資」影響力。另外，富邦證券為積極實踐「普惠金融」，推出美股定期定額，最低扣款金額為新台幣1000元起，並免收低收手續費，大幅降低年輕世代投資美股的門檻。2022年共計430萬人次體驗富邦證券全新美股專區，下單筆數年成長33%。