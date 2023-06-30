影／待業焦慮感五年新高 調查：83.3%九年級生願降薪屈就

畢業生剛踏出校園將近一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作。根據yes123求職網今（30）日公布的「九年級生待業焦慮與求職難關調查」發現，有九成三的新鮮人透露，在「待業期間」時，會有「焦慮感」，其中又分成：75.2%屬於「待業時，天天都會有焦慮感」；17.7%屬於「待業時，偶而會有焦慮感」。

因此新鮮人罹患「待業焦慮症」比例，也高於去年的%91.2%，以及前年的89.8%，還有2020年的87.7%，與2019年的85.6%，為五年新高。

剛畢業或退伍出社會，想要獨立生活，經濟壓力可不小！yes123求職網調查顯示，畢業（退伍）後「若無他人援助」，只靠求學時累積的存款，平均可支撐「1.3個月（39天）」的待業時間，仍保持「生活無虞」。

更無奈的是，其中甚至有42.4%透露，屬於「完全無法支撐（0個月）」，代表處於「零存款」窘境。

實際上新鮮人的「待業忍耐極限」，平均落在5.4個月，約為162天；其中甚至有14.6%的人，自認忍受極限僅「1個月（含）以下」；不過也有7.9%的畢業生，預估對於無業生活，能夠忍耐「一年（含）以上」。

只是若超過「待業忍耐極限」，就有高達83.3%的人表示，願意「調降」期望待遇以求找到工作，多於去年81.4%，以及前年的79.7%，還有2020年的74.8%，比例創四年新高。

「上述九年級生待業焦慮與求職難關調查」，是由yes123求職網於2023年6月14日到6月27日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍(免役)會員，且擁有大專以上學歷，同時已有面試經驗者，有效問卷共1,260份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%。