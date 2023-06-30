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魏寶生、賴進淵 接掌新壽、新光銀
新光金控日前完成董事改選，子公司新光人壽昨開董事會，通過由魏寶生接任董事長，洪士琪任副董事長，總經理由黃敏義續任，高層人事底定。
除了新壽，新光金子公司新光銀行、元富證券也舉行董事會，通過由賴進淵接掌新光銀董座，陳俊宏續掌元富證券。
魏寶生實務經驗豐富，曾任金管會保險局長、凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長、友邦證券投顧董事長、富盛投顧副董等職。魏寶生接掌新壽，首先要面對新壽財務狀況，外界十分關注新壽資本適足率（ＲＢＣ）能否達到百分之兩百的法定標準。
依時程，新壽半年報ＲＢＣ若低於百分之兩百，金管會將在八月、半年報出爐前發函提改善計畫，新壽九月底需提出具體計畫、並依計畫執行；市場估計，新壽ＲＢＣ要拉到百分之兩百以上，可能得掏出百億元資金。
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