商機來了！網路投保做身分驗證 金管會再鬆綁

民眾跨金控做網路投保，身分驗證將更便利。金管會宣布修改相關規定，未來銀行和保險業者洽簽相關合約後，民眾只需有銀行的網銀帳戶、或數位存款帳戶，線上在該合作的保險公司做網路投保時，不需再重複填寫資料，讓網路投保的身分驗證更加快速。

保險局副局長林志憲解釋，客戶做網路投保、需填資料時，目前是允許金控下同一子公司，例如只能用甲金控的子銀行網銀和數位帳戶、去驗證子保險公司網路投保的資料；這次新制則是把「金控」拿掉，放寬後，任一銀行和任一保險公司都可以相互合作。

例如A銀行和B壽險公司洽接合作後，民眾若擁有A銀行的網銀、或數位帳戶，線上做B壽險公司的網路投保時，做身分驗證時，就可免除重複填寫個人資料，讓網路投保更快速，也讓網路投保商機不限單一家金控旗下，也可外溢到其他非金控的獨立壽險業者。

林志憲說，這部分還包括郵局，例如有些小資族人生的第一個帳戶是開在郵局，也可以用郵局的帳戶去做網路投保。

金管會修正「保險業辦理電子商務應注意事項」及「保經代辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法」部分規定。

有三大鬆綁，一、准許民眾以網銀帳戶、數位帳戶做網路投保的身分驗證，不限同一金控所屬的銀行子公司帳戶。該網銀帳戶需限以銀行臨櫃辦理、數位帳戶則限是第一類帳戶。

二、新增外溢保單納入網路服務。林志憲解釋，民眾投保外溢保單，例如透過走路健身來增加保額或減少保費，過去可能得先書面申請，未來透過網路就可申請外溢回饋項目。

三、保經代辦理網路投保的身分驗證，除目前一次性密碼OTP外也新增生物辨識、行動身分識別（Mobile ID）和金融行動身分識別（金融Fido）等方式。

據金管會統計，今年前五月網路投保保費收入共16.92億元，年減近7%，網路投保件數231.8萬件、年增4.13%，前三大險種全都由旅平險相關商品包辦，顯示疫後解封後，國人瘋旅遊的盛況。

林志憲說，網路投保件數增加是因旅平險附加的險種很多，保費收入減少則是因去年防疫險賣多墊高基期所致。