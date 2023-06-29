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解約未緩？月中罕見「缺台幣」 壽險業5月竟現兌換損失

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣、美金示意圖。聯合報系資料照
新台幣、美金示意圖。聯合報系資料照

金管會今天公布壽險業獲利、淨值、匯兌成本。據數據顯示，5月新台幣小貶0.08%，壽險國外投資部位理應出現些微的兌換利益，但在完全不避險下，5月卻出現兌換損失7億元，保險局官員坦言，這極為少見。

官員解釋，兌換損益的數字，會受兩大因素影響，一是月底的台幣匯率評價的未實現損益，二是月中兌回台幣的交易，5月應有業者月中「缺台幣」，因此可能將外幣存款兌回新台幣，兌回台幣當下是依照當時台幣匯率，導致出現兌換損失。

壽險業者說，通常壽險業收了台幣保單就是換成美元去做國外投資，一般很少會出現「月中、缺台幣」的狀況，是否是因應解約潮，導致本來有兌換利益、反出現損失？保險局則表示，原因還需進一步了解。

5月單月兌換損失7億元，仍有68%海外資產做了避險、業者又砸295億元的高避險費用，即便因新制紅利、讓業者反收回72億元的外匯準備金，卻依舊無力回天，5月單月淨匯兌損失擴大到297億元，是今年來次高。

若進一步看避險費用，是從去年12月來，連續六個月都超過200億元，5月295億元的避險費用更是改寫史上次高，上次高點是今年3月的296億元，累計前五月避險費用已達1,395億元，淨匯兌損失是1,387億元。

台幣匯率 壽險業

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