保險業拖累 金融三業前5月賺2500億元、年衰退逾3成

保險業從2022年慘到2023年，拖累金融三業獲利陷衰退泥沼。據金管會最新統計，今年前五月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘2,500.54億元，年減31.2%，以銀行業業績最佳、受高避險費用拖累的保險業虧損73億元最慘。

即便金管會3月對保險業祭出外匯準備金新制、股債市回穩、台幣也趨貶，保險業依舊難敵因台美利差擴大、高避險費用而持續侵蝕獲利，下半年是否能由「黑翻紅」，仍需看避險費用的臉色。

金管會公布金融業2023年前五月獲利，三大金融業中，銀行業獲利2,208.2億元、年增25.3%，證券期貨投信業賺365.3億元、年增35%，保險業虧73億元，其中以銀行業獲利締造史上同期新高、業績最亮眼。

銀行局主秘侯立洋說，銀行業前五月獲利改寫歷年同期最高，更已達去年全年獲利的一半，主因是受惠股債市轉佳推升國銀投資收益增加，升息及放款成長也讓銀行利息淨收益增加。

據統計，本國銀行、外銀、在台陸銀、信合社、票券、郵儲等六大銀行業別中，以本國銀行和信合社前五月獲利年增各35.6%及30.7%最高，主因是銀行淨利息收益增加。

儲匯獲利年減88%最大，是因台幣升值使儲匯國外投資未實現損失增加，在台陸銀因兌換利益減少、獲利年減4成；另票券、外銀獲利各年減23%及4.7%，是因升息導致票債利息費用增加、及外銀增加外幣存款使利息收益減少所致。

券商則因台股價漲、但量縮的交叉影響，升息也讓券商利息支出增加，多空因子交錯，使整體券商期貨投信業的前五月獲利僅年增35%。

據統計，今年前5月券商賺274.37億元，投信業賺64.87億元，期貨業賺26.1億元，以期貨業年增53%最大，券商年增39%、投信則年增14%。

證期局副局長張子敏說，台股價揚，使券商自營、承銷出售或評價利益年增184億元的一大利多，抵銷了因台股量縮使經紀手收減少、及因升息使券商附買回交易款項、借券存入保證金的利息支出增加的兩利空，讓券商獲利持穩。

期貨商獲利擴大則反因升息，自有資金和保證金的利息收入增加，投信業則是因資產管理規模擴增，推升基金管理費收入。

保險業前五月虧損73億元，去年同期則是賺1,599億元，等於今年前五月尚未能黑翻紅，其中壽險業因投資收益減少，導致仍虧損95億元，產險業則因脫離防疫險之亂，已轉虧為盈22億元。