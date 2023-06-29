林文惠接掌全球人壽 成目前民營壽險唯一女董座

全球人壽（5873）今（29）日召開董事會，進行新任董事長改選，最終選任副董林文惠為第八屆董事會董事長。

全球人壽前董事長彭騰德因考量集團內職務分工，在6月21日向董事會提出辭任書，但仍擔任公司董事，持續參與公司整體發展。

全球人壽今日召開董事會，選任林文惠女士為第八屆董事會董事長，並將依相關法令辦理，向主管機關申請登記程序。而林文惠也成為目前15家民營壽險公司唯一的女性董座。

全球人壽表示，林文惠董事長自2013年起即持續擔任全球人壽董事，2018年由董事會選任為副董事長至今，參與公司董事會事務已逾十年，合於法令對擔任保險業董事長之資格要求。

全球人壽指出，林文惠董事長對於公司治理之要求與公司營運狀況均十分熟稔，並陸續擔任策略委員會、風險管理委員會及永續發展委員會之重要成員。相信此次經董事會推選為董事長，定能以其經營願景及策略規劃，繼續帶領提升全球人壽之公司治理與經營績效。