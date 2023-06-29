快訊

新受害者發聲！網紅公開「色狼相簿」淚訴遭性侵2次 加碼爆NONO賣雞排惡行

林文惠接掌全球人壽 成目前民營壽險唯一女董座

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽董事長林文惠。圖／全球人壽提供
全球人壽董事長林文惠。圖／全球人壽提供

全球人壽（5873）今（29）日召開董事會，進行新任董事長改選，最終選任副董林文惠為第八屆董事會董事長。

全球人壽前董事長彭騰德因考量集團內職務分工，在6月21日向董事會提出辭任書，但仍擔任公司董事，持續參與公司整體發展。

全球人壽今日召開董事會，選任林文惠女士為第八屆董事會董事長，並將依相關法令辦理，向主管機關申請登記程序。而林文惠也成為目前15家民營壽險公司唯一的女性董座。

全球人壽表示，林文惠董事長自2013年起即持續擔任全球人壽董事，2018年由董事會選任為副董事長至今，參與公司董事會事務已逾十年，合於法令對擔任保險業董事長之資格要求。

全球人壽指出，林文惠董事長對於公司治理之要求與公司營運狀況均十分熟稔，並陸續擔任策略委員會、風險管理委員會及永續發展委員會之重要成員。相信此次經董事會推選為董事長，定能以其經營願景及策略規劃，繼續帶領提升全球人壽之公司治理與經營績效。

壽險公司

延伸閱讀

玉山黃男州：經濟成長率保2有挑戰 但並非全然沒機會

欠稅款與交通罰鍰不理會就沒事？ 執行署可直接扣抵壽險金

男子酒駕重罰21萬元不繳 直接扣押美元人壽保險金抵繳

Fed將暫緩升息 法人相對看好三檔金控股

相關新聞

新光人壽高層人事出爐 魏寶生任董座、洪士琪任副董

新光金控（2888）日前完成董事改選，子公司新光人壽今（29）日召開董事會，由魏寶生接任董事長，洪士琪任副董事長，黃敏義...

Yahoo奇摩股市App公布 第2季十大爆紅台股榜、五大爆紅ETF榜

2023年上半年進入尾聲，相較於首季市場的大幅變動，第2季在AI、半導體、新能源等話題帶動下，能源股、科技電子類股成為本...

00878搭什麼好？加入這檔債券ETF報酬風險比提升

「百萬人氣ETF」國泰永續高股息ETF（00878）持續受投資人青睞，股價自年初的16.26元，一路上攻至19.28元，...

哈日族快換錢！日圓匯價持續破底 0.2188元下探逾8個月新低

根據台銀牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價下探0.2188元，再創逾8個月新低紀錄，相較今年初，同樣新台幣5萬元的旅費可以多賺...

避免延後退休 疫後退休規畫「3建議」

貝萊德資產管理公司發布，2021年確定提撥制退休調查報告，結果發現新冠肺炎疫情影響許多未退休民眾的退休規畫，包括須提早從退休帳戶中取款、借款的人數增加，甚至必須延後退休。

萬事達卡搶下台灣好市多聯名卡後市占望稱冠？ 他這麼說

萬事達卡（MASTERCARD）今年在兩岸市場業務發展都有重大突破，台灣萬事達卡與台北富邦銀合作搶下Costco好市多聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦