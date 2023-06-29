Yahoo奇摩股市App公布 第2季十大爆紅台股榜、五大爆紅ETF榜

2023年上半年進入尾聲，相較於首季市場的大幅變動，第2季在AI、半導體、新能源等話題帶動下，能源股、科技電子類股成為本季投資人關注焦點；另外，在ETF爆紅榜中，則由「群益台灣精選高息」首次奪冠。擁有百萬下載的Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第2季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，剖析最受網友關注的台股標的，以及市場波動下快速變化的現象！此外，隨著近期股市活躍度提升，Yahoo奇摩也觀察到投資者對於快速精準掌握市場資訊的需求不斷增加。為滿足廣大投資者的期待，Yahoo奇摩股市推出全新的VIP訂閱制服務，訂閱用戶可享「自選股」、「個股PK」、「智慧選股」、「個股估價」與「個股健診」五大全新進階服務，協助用戶客觀進行決策，找出理想投資標的！

能源產業夯 佔半壁江山！三陽工業奪魁！

能源概念股持續受市場青睞，搶下本季半數席次。榜首由去年搶下機車銷售冠軍的三陽工業（2206）奪得，除了因汽、機車等產品獲利表現亮眼外，近期更宣布與工研院共同開發新技術。機電股大同積極尋找新能源產業成長機會，並將爭取大型儲能系統建置案，結合既有的電力事業，成功獲得投資人目光，本季排行第三。唯一今年兩季皆入榜的老牌線纜廠大亞興建漁電共生的太陽能光電廠持續受關注，位居第七；排名第八的士電則受惠台電電網強韌計畫，及預期下半年持續布局能源轉型和淨零碳排商機成為焦點。國內重電設備廠亞力，則投入大量研發資源，發展智能化電機器材新產品，近期更獲晶圓雙雄建廠的重電設備訂單，營運成長動能強勁，排行第十。

AI時代來臨！科技電子類股強勢回榜！國防意識攀升，軍工概念股另類入榜

隨著生成式AI話題席捲全球產業，延伸應用和技術發展也成市場焦點，AI概念股紛紛入榜，相較第1季榜單，可謂滿血復活！伺服器大廠廣達受惠AI題材，股價快速攻上歷史新高，加上與輝達合作伺服器業務引發熱議，排名第二。代工廠英業達同樣因AI應用開花結果，在伺服器、智慧型裝置產品成長力道強勁，拿下第四名。智慧工廠系統整合商廣運，主要服務半導體廠，提供客製化的物流運輸服務，近期因液冷散熱解決方案獲得英特爾認證，擠進排行榜第五名。全球電子代工領域「電子五哥」之一的緯創，近年在企業運算、大型資料中心、人工智慧運算市場都有亮眼成果，帶動毛利率好轉，本次排行位居第六名。

受全球地緣政治風險升溫、台海危機、俄烏戰爭影響，近期全民對國防意識的重視，也反映在本次榜單；軍工股代表漢翔（2634）在巴黎航太展拿下30億元訂單，先前更與美國通用電氣簽訂發動機核心零組件10年長期合約，充分展現公司的研發實力，排行第九。

【2023年第2季十大爆紅台股榜】 1.三陽工業（2206） 2.廣達（2382） 3.大同（2371） 4.英業達（2356） 5.廣運（6125） 6.緯創（3231） 7.大亞（1609） 8.士電（1503） 9.漢翔（2634） 10.亞力（1514）

群益ETF首次奪冠，債券商品熱度高

本季ETF爆紅榜出現較大變化，號稱國民ETF的0050與0056本季雙雙缺席，反而由強調高配息的「群益台灣精選高息」（00919）首次進榜奪冠；排名第二的「復華富時不動產」（00712）因其季配息特色，也十分切中投資人的偏好。而位居第三名的期街口布蘭特正2（00715L）是國內少數追蹤道瓊布蘭特原油指數的商品，同時也是一款槓桿型ETF，因油價近年漲跌波動程度頗為劇烈，帶動投資人密切關注。除了高配息商品外，債券ETF也吸引投資人目光，在6月聯準會在一連升息17碼，終於暫停升息，帶動「元大AAA至A公司債」（00751B）及「元大美債20年」（00679B）兩檔ETF成焦點，本季分佔第四、第五名。

【2023年第2季五大爆紅ETF榜】 1.群益台灣精選高息（00919） 2.復華富時不動產（00712） 3.期街口布蘭特正2（00715L） 4.元大AAA至A公司債（00751B） 5.元大美債20年（00679B）