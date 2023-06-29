00878搭什麼好？加入這檔債券ETF報酬風險比提升

「百萬人氣ETF」國泰永續高股息ETF（00878）持續受投資人青睞，股價自年初的16.26元，一路上攻至19.28元，創14個月高點，交易量也不斷攀升，截至6月26日，已連五日登原型ETF成交王。而在台股大放異彩的同時，全球債市正處於相對低點，投資級公司債百元交易價格為93.89元，較近十年平均交易價格110.15元折價近15%，法人建議，投資人可把握時機進行股債配置，自組「高息低波」投資組合。

至於該布局何種債券ETF？法人說明，可從升息循環尾聲的債券報酬率觀察。美國聯準會日前宣布6月利率按兵不動，但主席鮑爾22日出席聯邦參議院銀行委員會聽證會時指出，「今年再度升息將為合適之舉，或許兩次」。根據近兩次升息循環經驗（2004年、2015年），距離該次升息循環尚有2碼的暫停升息時點進場持有債券，以美國投資級債券表現最為亮眼，持有一年平均報酬近9%、持有兩年平均報酬逾15%，明顯優於其他主要債券指數。

而在投資級債券中，又以BBB級公司債到期殖利率最佳，截至6月27日，國泰投資級公司債ETF（00725B）指數殖利率為5.91%。國泰投資級公司債ETF經理人林盈華表示，聯準會升息循環尚未結束，信貸緊縮對於景氣的影響將逐步顯現，在市場預期美國景氣可能軟著陸的情況下，可將高品質、抗波動的美國投資級公司債加入資產配置，長期能有效降低投組波動度，提高風險報酬比。

以Bloomberg資料觀察近十年投資表現，若將資金全數投入股票，年化報酬率為10.07%、波動度13.03%、風險報酬比為0.77；但若將資金分散投入股票與債券各半，年化報酬率雖降為7.24%，但波動度也同步下滑至8.87%，計算後風險報酬比為0.82，相較將資金全數重壓股票，報酬風險比有效提升。