凱基證券奪金融服務品質獎 多元服務獲 AI 評鑑肯定
凱基證券榮獲首屆旺旺中時金融服務評鑑大賞「服務品質獎」，該獎項是國內首度納入AI人工智能最新技術Chat GPT，打造全面創新的金融評鑑，共分成委員審查、輿情分析、網路投票等3大面向，表揚獲消費者肯定的金融業者；凱基證券不僅網路票選階段獲得最高票，同時獲得專業評審及輿情口碑肯定，獲頒「服務品質獎」實至名歸。
凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，凱基證券自去年起導入 NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）問卷即時回饋系統，深入了解客戶滿意度，最重要目的就是傾聽客戶意見，更將客戶的回饋與肯定公告於官網「公平待客專區」中，感謝客戶對於前線同仁的努力給予肯定，同時秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，打造全員公平待客的企業文化，透過教育訓練持續深化、落實公平待客精神，全方位建構更優質的金融消費者服務，確實保障金融消費者的最大權益。
在客戶溝通方面，凱基證券持續優化客戶溝通平台，包含客戶重要權益事項說明、客服與申訴管道，並將數位科技結合客戶服務，提供多元化的客戶服務管道，精準引導客戶及時取得所需資訊；同時落實金融消費者保護、善盡企業社會責任，確保公司所有商品及服務均能切合與落實公平待客原則，將其內化為企業核心文化，
凱基證券打造領先同業的優質客戶服務，繼去年獲頒首屆臺灣客服中心評鑑金獎肯定後，再次奪得旺旺中時金融服務評鑑大賞「服務品質獎」，將持續以公平同理的服務精神，維護消費者權益、關懷弱勢族群，提供客戶專業有溫度的金融服務。
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