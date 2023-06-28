新安東京海上產險「雙視版保險手冊」 友善視障族群

新安東京海上產險確保視障朋友獲得保險服務的權益，最新攜手社團法人台北市視障者家長協會推出具有「雙視功能」的公司及商品簡介說明手冊，特別將文字轉譯成點字外，並同時結合「語音導讀」功能，讓視障、高齡等弱勢族群掃描雙視版手冊上的QR Code後就可聽取內容，讓雙視版保險簡介手冊立即化身成為「有聲書」，有助民眾更容易瞭解保險商品，進一步強化自身保障，創造被尊重的友善體驗，此份用心也一同實現閱讀有愛、金融無礙的保險服務精神。

鑒於身障及高齡人口逐年攀升趨勢，新安東京海上產險近年積極推動金融友善服務，目前陳列於總公司服務櫃台及全台六大分公司的雙視版保險簡介手冊，主要提供住宅險、旅遊險、健康險、傷害險及汽(機)車險等個人性商品保障範圍說明，不僅提供視障朋友慣用的點字，並貼心導入語音導讀功能，同時也延續高齡者專屬傷害保險商品「新老來保」商品說明書設計概念，進一步放大字體、大篇幅採用圖畫，讓高齡、視力欠佳民眾更容易瞭解公司以及各種個人性保險商品，便利弱勢族群輕鬆掌握保險資訊，進而強化自身及財產保障。

新安東京海上產險表示，持續落實「公平待客 從心出發」核心服務理念，主動換位思考高齡、身障等弱勢族群生活中可能面臨風險，與相關公益團體、非營利組織接觸，進一步商討如何提供最合適的金融友善服務，將友善服務融合在日常各項作業中，如官網推動保險白話文運動，將艱澀難懂的專業術語轉化為簡易的口語化文字，並搭配大量的表格、圖像示意圖及流程圖，配合導入語音導讀、友善閱讀功能，提升保險易近性，協助民眾透過保險商品分散風險。