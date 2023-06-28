銀行無障礙分行做得好 金管會擬給紅蘿蔔

金管會去年邀集各身障團體、衛福部、內政部代表等11家銀行做無障礙設施和服務實地訪查，挑選了第一銀（5844）和玉山銀（5847）做無障礙標竿銀行，金管會主委黃天牧說，將考慮把無障礙分行做得好，對身障團體友善的銀行，列入「公平待客」項目中做加分。

金管會、衛福部等跨部會首長，視察第一銀行和玉山銀兩家標竿銀行的無障礙設施與服務。黃天牧直言，銀行做這些事情，最重要的並不是要符合金管會要求，關鍵的是銀行要推動永續，銀行是為了自己做、並非是為了金管會。

永續的ESG（環境、社會、公司治理）中的「S」很重要，銀行服務如何滿足社會對你的期待，社會不只是勞工而已，還有不同階層的民眾，銀行做這個事情，就是一個企業策略和形象塑造。

黃天牧說，未來可以考慮對身障設施服務這一項目，納入公平待客上做一些加分，藉以鼓勵銀行來做，會在做一些討論。

金管會對金融業推動無障礙分行有五大原則，一是，金融機構由上而下，形塑一個組織文化，董事會親自做政策決定和督導。

二是，形塑一個標竿效益，不是只是幾個點的銀行做樣子，希望可以逐步擴散到不同分行，讓身心障礙者民眾可以更便利取得金融服務。

三是，強化行員教育訓練，四是，深化服務措施和設備，五是，金管會定期跟身障團體溝通，了解需求。

黃天牧說，過去跟身障者溝通，身障者反映說，視障ATM並非每個地方都有，有些ATM下面空間不夠大，輪椅進不去，還有散佈的點不夠多，金管會不斷跟身障團體溝通也期待金融機構多投入這些資源去改善。

這些設施並非只有身障者，有些高齡者也很需要，如契約放大器，要關懷不同需求的金融消費者，這是一件很有意義的事情。

他也說，今天參訪第一銀行和玉山銀「覺得很滿意、給予高度肯定」，最重要是身障者自己滿不滿意，大體上跟金管會推動方向是相同的。

例如LOGO或是可以帶導盲犬進來，不見得是金管會要求，如無障礙廁所兩邊把手寬度不能太寬，太寬施力不好做，把手寬度、垃圾桶、洗手台和衛生紙 或是觸碰式得到感應，他對這兩家銀行給予肯定，「我自己認為很滿意」。