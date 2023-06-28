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最受歡迎債券 ETF 出爐 中信高評級公司債六度追加額度

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

中信高評級公司債（00772B）20日再取得200億元額度，根據投信投顧公會「跨國投資指數股票型_債券型」分類，是全台第一檔規模突破千億的債券ETF，也是目前規模最大的債券ETF。此次為第六次追加、再獲得200億元額度並已獲央行核准，累計額度上限達1200億元。

中信高評級公司債為中國信託投信於2019年1月發行的第一檔債券ETF，受歡迎原因在於2020年2月領先業界調整配息頻率為月月配，提供投資人每月有感領息入袋，且不配發本金，獲得市場青睞。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，美國聯準會（Fed）本次暫停升息，預期升息循環有望進入最後階段，英國央行（BOE）和歐洲央行（ECB）升息幅度也逐步減少。根據歷史經驗，當Fed升息到頂，後續暫停升息之際，美債10年期殖利率大幅走跌，債券價格相對表現突出，入手債券ETF不僅是相對方便的投資工具，還能掌握較高的息收，未來一旦降息還有資本利得，堪為「領股息又賺價差」雙贏投資產品。

中信高評級公司債追蹤全球A-等級以上美元投資級公司債指數，高評等公司債具有相對公債較好的收益，同時投資標的為A-以上投資級債，兼顧高信用品質。

除有高信評優勢的中信高評級公司債外，張勝原建議，在債券ETF配置上，還可以納入中信優先金融債（00773B）、中信美國公債20年（00795B）、中信投資級公司債（00862B），用這四檔債券ETF組成A級強BOND組合，以較低的成本，獲得較高的防禦力，將收益、價差通通掌握在手。

債券ETF 公司債

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