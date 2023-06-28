買股票免新開銀行戶 永豐金證券推新服務

為方便投資人使用既有的銀行帳戶就可以開證券戶投資台股，永豐金證券即日起推出「資金管理帳戶」新服務，投資人只要在大戶投APP或永豐金證券理財網進行線上證券開戶，即可直接約定自己常用銀行帳戶，12家銀行可以選擇，「資金管理帳戶」提供網路全日2小時即時出入金服務，免手續費、無管理費，從台股個股到存股，快速便利參與投資。

永豐金證券表示，金融數位化提供便利服務，但愈來愈多的帳戶常常令投資人眼花撩亂，無法查詢所有投資交易金流，傳統的證券開戶必須先開立指定的交割銀行帳戶，客戶難免會問「我已經有熟悉的銀行帳戶」，「懶得再為了買股票另開一個銀行帳戶」能有何解決方案。

永豐金證券推出「資金管理帳戶」新服務，具三大亮點：首先，客戶一個帳戶就能掌握投資金流明細，在永豐金證券線上開立台股帳戶時，可以從12家銀行任選一間，約定現有存款帳號作為出入金帳戶使用，不用再另外加開指定的銀行帳戶。第二，「資金管理帳戶」提供網路24小時即時出入金服務，以及出金0手續費、免收管理費的優惠。第三，開戶流程使用「台灣票據交換所電子化授權系統（eDDA）」網銀雙因認證身分，讓客戶省去手持身分證拍照上傳的步驟，有效提升證券開戶效率。

永豐金證券宣布線上開戶可免另開銀行戶，可選擇約定的12家常用銀行，包括土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、國泰世華、兆豐銀行、新光銀行、遠東商銀、元大銀行、台新銀行、中國信託，有上述銀行帳戶（且須開啟該行帳戶網銀功能）的投資人，可以直接使用永豐金證券「資金管理帳戶」新服務，辦理台股線上開戶。

永豐金證券表示，省去再開立一個指定銀行帳戶的時間，投資人可以更快速掌握行情機會，永豐金證券「資金管理帳戶」提供完整台股投資服務，包括：整股、零股、豐存股定期定額、申購競拍、融資融券、借券、不限用途款項借貸。

永豐金證券提醒投資人，可以把資金管理帳戶想作「虛擬的銀行交割帳戶」，買賣股票（含零股、申購）或是定期定額需要的交易成本，都會從「資金管理帳戶扣款」，別忘了把交割款匯入資金管理帳戶，以免發生台股現貨交易的違約交割，或申購、定期定額扣款失敗的狀況。