平均地權條例上路前「逃命」 估6月銀行不動產放款將增

受惠5月交屋潮助攻，使5月國銀不動產放款占比終結連二衰，一口氣彈升0.2個百分點到26.42%的今年來高點；銀行主管說，6月有平均地權條例子法上路前的「逃命波」，加上一般企業戶6月底會有資金調度需求，預計6月國銀不動產放款占比可能會短暫回升。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。

從2022年6月起，該放款占比就從27.19%高峰一路走跌，到2023年4月降到26.22%的近四年低點，但5月則一反常態彈升到26.24%的今年高點。

據數據顯示，5月底國銀不動產放款餘額13.54兆元、月增500億元，反觀總存款加金融債總額則月減2,000億元，分子跳增、分母卻驟減，讓國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比率一口氣回升到26.42%。

若進一步以個別銀行來看，國銀不動產占比逾28%仍僅一家與上月相當，但占比27~28%者則有14家，比上月多了三家。銀行局副局長童政彰說，這三家主因是存款分母減少所致。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛也說，過去不管是奢侈稅、或房地合一稅上路之前，都會出現獲利了結的爆量交易，這次七月要上路的平均地權條例子法，例如法人購屋要採許可制，會促使買方搶進，料會出現一波「逃命潮」或是「趕上車潮」來加溫。

銀行主管也說，6月也多是企業戶調度資金需求的旺季，預料計算不動產的分母存款可能會持續減少，在不動產分子增加、分母又續降下，料6月國銀不動產放款占比恐會持續彈升。