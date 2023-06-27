國際永續揭露準則 金管會要跟進

金管會表示，6月26日國際永續準則理事會(ISSB)發布永續揭露準則後，基於我國是IOSCO會員國，就IOSCO多次表達支持ISSB研訂國際一致適用的永續揭露規範的立場，金管會將會評估接軌IFRS永續揭露準則。

證期局副局長張子敏說，ISSB揭露的範圍和方式比較細緻，包括第S1號「永續相關財務資訊揭露的一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，與目前證交所和櫃買中心要求編制與申報的永續報告書，內容並不相同。

張子敏說，就國際上來看，明年就可以適用ISSB這套規範，但國內部分需給企業適應期、還需修改法規，也因為變動幅度較大，修正過程中會跟業者溝通，降低對產業衝擊，並不一定明年就會跟隨國際上路。

據了解，國際ISSB永續揭露準則，與金管會目前上市櫃公司永續發展行動方案，最大差異有三項，一是揭露時間，ISSB要求在每年三月底出爐的財報上揭露，與目前國內揭露永續資料的時間，提早了3~6個月。

二是，擴大揭露對象。ISSB要求以集團合併報表概念揭露，但國內永續報告書則僅多限母公司，對子公司並無強制規定，三是，ISSB規定，企業需提供氣候變遷各種發展路徑下可能的情境分析，但國內卻無此揭露架構。

證期局官員說，ISSB今年6月發布正式永續揭露準則後，金管會除做差異比對、開公聽會蒐集外界意見，若要跟進也需修改三個法規，包括公開發行公司內控處理準則、年報和財報編制準則，及交易所的永續報告書做配合調整。

初步會先按照「上市櫃公司永續發展行動方案」既定時程，2025年後再來做評估調整。