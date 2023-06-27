國際永續揭露準則 金管會要跟進
金管會表示，6月26日國際永續準則理事會(ISSB)發布永續揭露準則後，基於我國是IOSCO會員國，就IOSCO多次表達支持ISSB研訂國際一致適用的永續揭露規範的立場，金管會將會評估接軌IFRS永續揭露準則。
證期局副局長張子敏說，ISSB揭露的範圍和方式比較細緻，包括第S1號「永續相關財務資訊揭露的一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，與目前證交所和櫃買中心要求編制與申報的永續報告書，內容並不相同。
張子敏說，就國際上來看，明年就可以適用ISSB這套規範，但國內部分需給企業適應期、還需修改法規，也因為變動幅度較大，修正過程中會跟業者溝通，降低對產業衝擊，並不一定明年就會跟隨國際上路。
據了解，國際ISSB永續揭露準則，與金管會目前上市櫃公司永續發展行動方案，最大差異有三項，一是揭露時間，ISSB要求在每年三月底出爐的財報上揭露，與目前國內揭露永續資料的時間，提早了3~6個月。
二是，擴大揭露對象。ISSB要求以集團合併報表概念揭露，但國內永續報告書則僅多限母公司，對子公司並無強制規定，三是，ISSB規定，企業需提供氣候變遷各種發展路徑下可能的情境分析，但國內卻無此揭露架構。
證期局官員說，ISSB今年6月發布正式永續揭露準則後，金管會除做差異比對、開公聽會蒐集外界意見，若要跟進也需修改三個法規，包括公開發行公司內控處理準則、年報和財報編制準則，及交易所的永續報告書做配合調整。
初步會先按照「上市櫃公司永續發展行動方案」既定時程，2025年後再來做評估調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言