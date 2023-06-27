鬆口氣！金管會替壽險業減壓 降增資壓力

金管會宣布，今年上半年壽險業資本適足率的計算標準，原定的利率風險「加壓」確定再往後延一年，加壓倍數維持與去年相當，但2024年則會拉升。據保險局粗估，今年暫緩後，整體壽險業6月底的RBC可拉升近十個百分點，降低今年壽險業的增資壓力。

據各壽險財報，去年底三商美邦、宏泰人壽、新壽RBC各為155.8%、205%、及213.6%，前兩者RBC都低於200%法定標準，新壽則僅在及格邊緣，暫緩加壓後，將有助減緩這三家半年報的增資壓力。

為了循序漸進導入ICS，金管會修正傳統型保單利率風險資本計算方式，採每年拉高利率風險倍數做「加壓」。

若依金管會原計畫，今年整體壽險業RBC恐會再掉30個百分點，恐讓業者今年已孱弱不堪的財務比率雪上加霜，盼金管會可暫緩加壓。

保險局副局長蔡火炎坦言，今年金融市場波動仍劇烈，對業者風險資本還是有壓力，經評估後，認為暫緩一年「加壓」，各壽險業仍可在2025年達到ICS的接軌目標，因此決定維持讓加壓倍數與去年相當，減緩業者增資壓力。

接軌ICS的RBC利率風險「加壓」，是指業者保單前一年利差損再加計0.6倍去計算利率風險資本，2022年已拉高到0.8倍，原定2023年是要再拉高到0.9倍，今天則宣布維持0.8倍的加壓。

但若是與接軌ICS差異4倍者，再加碼0.6倍，這部分則維持原接軌計畫。白話文說，保單前一年利差損加計0.8倍去計提利率風險資本，這是「基本的最低要求」，差異數較大者，才需額外再增加計提資本。

依規劃，2024年的基本要求是利差損加計0.9倍去計提資本，與接軌ICS差異3倍者則再加碼0.8倍；2025年則是加計1倍，與接軌差異2倍則加碼1倍。

蔡火炎說，業者都會以前面的基本要求（稱X倍）去計提資本，避免使用到額外的加壓（稱Y倍），現在都沒有業者使用到Y倍，因此維持X倍對業者助益較大，但也因接軌在即，2024年的X倍就會再往上增加到0.9倍，業者不能期待再暫緩。