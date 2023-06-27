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富邦大董蔡明忠、二董蔡明興 捐贈資金給這些學校

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
過去十多年來，蔡明忠及富邦金控董座蔡明興兄弟倆，時常捐贈資金給國內外校園，除喬治城大學外，至少還有台灣大學、南加大及輔仁大學。富邦金控。圖／本報資料照片
過去十多年來，蔡明忠及富邦金控董座蔡明興兄弟倆，時常捐贈資金給國內外校園，除喬治城大學外，至少還有台灣大學、南加大及輔仁大學。富邦金控。圖／本報資料照片

富邦集團董事長蔡明忠捐贈美國喬治城大學法學院3,000萬美元（約新台幣9.3億元），創校史最大金額捐款紀錄；過去十多年來，熱心公益、關注教育的蔡明忠及富邦金控（2881）董座蔡明興兄弟倆，時常捐贈資金給國內外校園，除喬治城大學外，至少還有台灣大學、南加大及輔仁大學。

蔡明忠曾於1979年在喬治城大學法學院就讀一年，主修國際經貿和談判，並取得法律碩士學位；據悉，蔡明忠捐贈的資金，將用於興建法學院占地約5,620坪的全新學術大樓，這棟建物有望成為華盛頓新建築地標，另外也提供六位法學院碩士全額獎學金。

2013年4月，蔡明忠也捐款150萬美元，在南加大藥學院成立轉譯醫學研究中心，並支持南加大與台大、中央研究院以及台北醫學院進行藥學的轉譯研究。由於蔡明忠與夫人陳藹玲都是南加大校友，而他們四個小孩中的三位，當時也在南加大就讀；蔡明忠在2012年獲選為南加大董事，對南加大與亞洲的合作大力支持。

2014年8月，鑽石生技公司及當時擔任台灣大哥大董事長的蔡明興共同捐助，以1.5億元資金成立「台灣大學鑽石種子基金」，挹注台大師生將創新創業的想法發芽，活絡國內環境。

2016年1月，蔡萬才家族捐助台灣大學法律學院萬才館設備及裝修，希望提供後進學子與時俱進的優質學習環境，持續支持台灣法學教育發展。

蔡明忠與父親蔡萬才都是台大法律系畢業校友，蔡明興畢業於台大商學系，在台大的學習奠定了學問涵養的重要基石，令父子三人十分感念。2016年6月，蔡明忠個人捐助國立台大法律學院設置「蔡萬才法學講座教授」，以支持台灣法學學術發展。

2021年12月，蔡明興以個人名義捐贈輔仁大學1億元，用以設立運動館及優秀運動員發展基金，運動館預計2024年2月完工；富邦同時將與輔大合作為期十年的「CSR╳USR：體育運動發展推動計畫」，推廣體育運動在地服務、深耕校園及企業經營社區之關係，以具體行動落實企業支持運動的決心，串連社會的正向力量。

蔡明忠 蔡明興 富邦金控 台灣大學 捐款

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