美元雙率飆高 前4月外幣保單占比創近四年來新低

美元匯率' rel='美元匯率' data-rel='/2/119115' class='tag'>美元匯率升值、存款利率升高繼續衝擊外幣保單的買氣。金管會今日公布最新壽險業外幣保單銷售統計，今年前四月的外幣保單佔全體保單的保費收入，佔比來到42.13%，是近四年來的新低水準，主要和美澳央行持續升息使保戶棄保單轉持存款、債券有關。

保險局統計顯示，去年同期的佔比為61.51%，今年的佔比等於縮水三分之一，另外110年、109年的佔比分別為55.75%、51.4%，因此今年前四月的外幣保單保費佔全體保單保費收入，已來到近四年來新低水準。

統計也顯示，截至4月底，今年前四月的外幣保險商品新契約保費收入折合約新臺幣894.12億元，較去年同期衰退57%，其中以投資型保單衰退74%最嚴重，而且不只美元保單，澳幣保單也受澳洲央行升息影響而使保費收入大幅衰退。

保險局指出，上述894.12億，其中投資型保險折合約194.49億元占比約22%、傳統型保險折合約699.63億元占比約78%。

在外幣保單裡，美元、澳幣、人民幣為前三大，美元佔比79%為最高，澳幣及人民幣分別佔比29%與17%；保險局副局長蔡火炎分析，相對於美元及澳幣保單的買氣低落，主要和對台幣利差擴大、匯率升值有關，人民幣則主要和大陸出口表現欠佳、經濟衰退有關，使買投資型保單的保戶趨謹慎。

金管會特別提醒，外幣保險商品保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致結購為新臺幣後產生匯損，消費者購買外幣保險商品前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時亦應將保單計價幣別所屬國家的政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

金管會並呼籲，保險業銷售外幣保險商品時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策。