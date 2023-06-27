公股首波導入金融FIDO服務 彰銀推數位身分驗證新功能

隨著金融科技創新蓬勃發展及行動支付普遍應用，以智慧型手機處理金融交易已成眾多消費者習慣，為解決消費者登入各家網路銀行進行金融服務，需逐一輸入帳號、使用者代號及密碼之不便，並強化安全防範管控，彰化銀行與財金公司合作，於彰化銀行網路ATM新增「金融FIDO晶片金融卡身分核驗機制」服務，為公股銀行首波導入金融FIDO服務的銀行之一。

近年政府積極推動金融數位化，財金公司因應政府政策邀集各金融機構共組金融FIDO聯盟，導入國際FIDO標準，提供通用之行動身分識別功能，讓消費者更便利使用各家網路銀行申辦各項業務；財金公司以市場流通度最高之「晶片金融卡」為標的，研議共通跨機構身分核驗機制接續進行作業流程規劃，彰化銀行擔任銀行公會代表成員之一，除積極參與規劃並將其導入網路ATM實際運用。

彰化銀行表示，消費者使用掃碼支付進行金融交易前須先確認身分，彰銀將「金融FIDO晶片金融卡身分核驗機制」導入後，客戶可透過彰銀網路ATM進行FIDO身分辨識和認證核驗使用者身分。舉例來說，客戶今天欲繳交A保險公司之保費，客戶須進到A公司的APP，再輸入身分證字號、使用者代號、密碼、圖形驗證碼等資訊後，始能完成相關交易。為避免費時及登打錯誤，此時客戶可選用彰化銀行FIDO身分核驗服務，透過彰銀Web ATM核驗身分完成後即可接續A公司APP登入步驟完成保費繳交，增加客戶選擇核身之管道，提升申辦業務之便利性。

彰化銀行接軌國際，藉由「金融FIDO聯盟」逐步擴大且透過FIDO核身之功能日趨成熟，各家金融機構包括銀行、保險、證券，遵循同一套行動身分識別共通標準，來降低應用上的困難與開發成本，提供高效的金融便利服務。未來彰化銀行將致力於發揮金融FIDO身分核驗機制之應用場景，或可置入該行各項需核身之業務，協助使用者快速融入金融數位化，提供客戶最佳之數位體驗。