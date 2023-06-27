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板信人馬未進駐三信 三信董座：平常心以對

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

今（27）日三信商銀召開股東會並改選董事，日前板橋劉家相關的富景投資從寶佳林家相關和築投資取得4.74%三信股份，一躍成為第三大股東，但本次董事席次仍由三信公司派取得三分之二席次，並由董事長廖松岳提名3名獨立董事，三信商銀協理林維彬表示，後續板信是否會有更多動作不清楚，但依目前而言，三信商銀在經營權上仍有絕對優勢。

目前而言，廖松岳為首的公司一派擁有三分之二席次，且全數獨董皆為自家人馬，對三信商銀具絕對主導權，要上升到經營權之爭還有很長一段距離，廖松岳表示，若當真走到經營權爭奪確實會擔心，目前穩健經營，以平常心來對待。

此次寶佳分配的席次中，寶佳方董事改提李宗璜，廖松岳樂見其成並指出，三信目前董事會成員約三成為非股東董事，期待能在決策層引入更多專業經理人，以專業帶領三信前進。

按持股比例分配來看，第三大股東富景投資應有望分配1至2席董事席次，但本次提名候選人卻不見劉家人馬身影，廖松岳解釋，「他們（富景投資）這次給我們」，而板信銀行方面，則尚未有接觸，「我們沒有接觸他們（板信），應該說是他們想跟我們接觸」。

相關人士分析，相較遠航事件，本次對經營權的威脅相對小得多，除了本次董事候選人沒有劉家人馬角逐外，甚至沒有超額候選的情形發生，另外，板信若真有心透過富景投資取得經營權，以富景投資目前為板信商銀大股東來看，再提升持股比例便會撞上「寶佳條款」，因此主要還是關注板信將來是否有出現與三信商銀大股東拉票的狀況，才能確定是有心進場併購還是單純接手寶佳集團受金管會點名賣出的股份。

三信商銀前5月自結盈餘5億，廖松岳表示，歷經3年「練兵」，個金業務成長翻倍，展望下半年有望更進一步，全年目標獲利年增10%。

股東會 經營權

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