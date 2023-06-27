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亞泥通過現金股利2.3元 今年水泥市況穩定

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
亞泥今日召開股東會，由董事長徐旭東主持。記者魏鑫陽／攝
亞泥今日召開股東會，由董事長徐旭東主持。記者魏鑫陽／攝

亞洲水泥（1102）今（27）日召開112年度股東常會，會中除通過營業報告書、財務報告書與配發現金股利2.3元，並完成董事全面改選。董事長徐旭東表示，亞泥今年無論是股利、股價或是獲利都領先業界，且現金殖利率達5.2%，高於台股平均水準，同時自上市61年以來，創下年年配發股息的歷史紀錄。

徐旭東強調，亞泥不單是一個水泥公司，也是一個投資公司，透過「多角投資、多元獲利」的策略，包括投資遠東、航運、電信等各行業，連續五年獲利突破百億元。

展望2023年，徐旭東表示，整體而言，2023年營建景氣將延續公共建設需求增長、民間建設需求下滑趨勢，上半年在公共建設帶動下，應可呈現成長態勢，唯下半年在經濟前景不明朗、房市政策、營建成本及缺工、總統大選等四大變數影響下，景氣看法趨於保守。

亞泥總經理李坤炎補充說，今年變數很多，雖然房地產趨勢下降，但政府有多項公共工程進行中，因此水泥需求應該不會下滑，今年仍可保持穩定水準，與去年相較，景氣狀況並不差，而2024年又比今年更樂觀。至於中國大陸水泥產業目前已是低點，近期看到大陸政府陸續推出刺激內需經濟政策，因此大陸水泥業後勢看法應該是樂觀正向。

亞泥執行副總吳玲綾表示，亞東預拌混凝土前2、3年受惠於科技擴廠接單暢旺，至今年第三季科技廠長單加持之下，呈現價量齊揚態勢，今年整體營運審慎樂觀，非水泥業嘉惠電力今年營運仍相當不錯，持平甚至可小幅成長，整體來看，今年亞泥營運表現至少可守穩去年水準之上，審慎朝目標前進。

徐旭東也強調，亞泥注重環保節能，全力推動ESG，大幅減少碳排放，並持續增加天然氣等潔淨能源產業投資，將傳統的水泥業，轉型成綠能產業，不但讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環境保護，深具投資價值。

亞泥董事長徐旭東表示，自上市以來連續61年皆配發股利，創台股紀錄。記者魏鑫陽／攝
亞泥董事長徐旭東表示，自上市以來連續61年皆配發股利，創台股紀錄。記者魏鑫陽／攝

亞泥 徐旭東

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