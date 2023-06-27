五大壽險 發債近千億元

五大壽險掀起國內發債熱潮。在台灣、中國與國泰人壽後，富邦與南山人壽近期也加入詢價陣容，合計發債金額逼近千億元；銀行主管指出，目前市場正在等候新光人壽發債訊息，估計發行利率有機會達4%以上。

銀行主管透露，近期富邦與南山人壽正在市場上詢價，其中，富邦人壽計畫發行250億元的次順位債，南山人壽則是150億元，五大壽險合計發債金額近千億。

富邦人壽先前公告，擬以公開募集方式發行10年期以上累積次順位公司債，發行總額250億元。業者透露，富邦人壽計畫發行10年與15年期，利率分別為3.7%與3.85%，與國泰人壽的新台幣次債發行利率相同。

至於南山人壽，計畫發行10年期以上，預計利率約在3.7至3.75%之間，發行金額為150億元。

目前唯一發行美元次債的國壽，10年期次債詢價利率高達6.1%；有專業投資人說，超過6%的美元利率水準算是很「甜」。