壽險發債潮 企業「無風險」套利

壽險業2026年將接軌ICS新制，為強健資本，近期爆出上千億元的發債盛況。銀行主管透露，市場最近湧現企業向銀行借出低利貸款，用以投資壽險高利次債的「套利」風潮，一來一往間，就有超過2個百分點的利差可順利入袋。

一家銀行主管透露，最近企業利用壽險次債發行潮進行「套利」的風潮相當盛行，目前企業向銀行借款、貸款利率不到2%，購買壽險發行的次債，利率可高達3.7%、3.85%，套利空間最高超過2個百分點。

銀行主管解釋，一般規模較大的上市櫃企業，營運周轉金貸款利率最低可到1.6%至2%，向銀行貸款、付出1.6%的利率，用以購買壽險業的次債，收取報酬率3.7%，利差達2.1個百分點，且幾乎可說是「無風險」套利。

看似很簡單的企業套利術，卻有一個需留意的地方，如果企業向銀行借出周轉金貸款，卻用來投資次債，因銀行貸款給企業後需落實貸後管理，一旦發現企業把周轉金貸款拿去投資，就會產生「貸款名目與用途不符」的問題。

但銀行主管也說，這個情況很容易解決。假設企業手上有一筆流動現金，本來是作為某一個用途，例如營運周轉、購買土地等，企業可把這筆現金挪來買次債，然後，再去向銀行借一筆錢來作營運周轉、購買土地，貸款名目和用途就能相符。

銀行主管說，其實現在國內的大型企業多半滿手現金，只要善用手頭上的閒置資金去投資壽險的次債、企業所需的營運周轉金轉向銀行申貸，就能進行超過2個百分點的套利，且幾乎「零風險」。另外，企業也可以向銀行申請投資理財貸款，如此一來也不會有貸款用途與名目不符的問題，不過，投資理財貸款的利率會高於營運周轉金貸款，套利空間也會隨之縮減。

至於壽險業，發行高利次債看似有點「虧」，但因接軌新制需求，無論利率多高，保險公司都必須籌措到所需的發債量，只要投資人願意買、壽險就能籌措到足夠的資本，以此觀察，不論是壽險業或是次債投資人，近期盛行的企業套利術沒有輸家，而是「雙贏」局面。