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台新金控正式宣布組隊進軍職籃 主場在台北

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控子公司台新創投6月初公告成立台新育樂公司，今（26）日宣布將組隊加入台灣職業籃球聯盟T1 League，並以台北市為主場。台新金控／提供
台新金控子公司台新創投6月初公告成立台新育樂公司，今（26）日宣布將組隊加入台灣職業籃球聯盟T1 League，並以台北市為主場。台新金控／提供

為深化對台灣體壇的支持，台新金控（2887）子公司台新創投6月初公告成立台新育樂公司，今（26）日宣布將組隊加入台灣職業籃球聯盟T1 League，並以台北市為主場，正式投入今年T1 League球員選秀。台新育樂公司未來將全力投入職籃發展，為台灣籃球人才提供更多發揮的舞台，也為台灣運動產業發展貢獻心力，善盡企業社會責任。

台新金控表示，長期重視體育發展，除企業內部積極推廣體育活動已多次獲得體育署運動企業認證，對外也長年投入資源支持體育活動與人才培育。台灣籃球產業的蓬勃發展，是不少球迷心中長久以來的期待，台新以賽事贊助為起點，2016年以來即支持各級國際性及地區性賽事，其中包含世界盃籃球亞洲資格賽及瓊斯盃籃球賽、HBL高中聯賽舉辦等，甚至普及至地區型基隆市會長盃籃球錦標賽等，以吸引更多民眾參與、關注籃球賽事。過程中進一步邁開支持步伐，繼2017年贊助HBL冠軍隊伍松山高中，2020年起更首度冠名贊助職業籃球隊，為球迷、籃球好手們提供更大的賽事舞台。

除此之外，台新金控連續18年支持南投空手道隊，協助培育出辜翠萍、谷筱霜等好手，兩人不僅雙雙奪得空手道亞運金牌，還先後刷新史上最年輕空手道金牌選手紀錄。台新連續10年以上贊助者，包含曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸等優秀的女子高爾夫球選手，支持她們專注認真發揮潛能。為鼓吹更多民眾重視健康、體育，台新自2018年起更是連續五年冠名贊助台灣最大型的女子路跑活動，種種對台灣體育的付出不遺餘力。

今 (2023) 年藉由台新育樂公司設立，台新宣布成立以台北市為主場的職業籃球隊伍，未來將持續深耕並支持台灣各項體育活動，同時對台灣體育產業的挹注發揮更大的效益，引領全民對於運動的重視，落實「運動創造健康人生」的價值。

台新金控 體育 運動

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